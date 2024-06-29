الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب

قامت الأجهزة الأمنية بالافراج، عن رجل الأعمال حسن راتب بعد قضائه 3 سنوات من العقوبة المقررة عليه في قضية الاثار الكبرى.

وتقوم الاجهزة الامنية بالتأكد من عدم وجود قضايا اخرى مطلوب على ذمتها رجل الاعمال قبل انهاء اجراءات الافراج عنه.

وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول طعن على الحكم الصادر بالحبس 5 سنوات ضد رجل الأعمال حسن راتب في القضية المعروفة إعلاميا بـ الآثار الكبرى وتعديل ليصبح ٣ سنوات وغرامة مليون جنيه وعلاء حسانين بتعديل العقوبة من ١٠ سنوات الي ٥ سنوات وغرامة مليون جنيه.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، عاقبت علاء حسانين، أكمل ربيع، عز الدين محمد، محمد كامل ناجح، وناجح حسنين، بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما عاقبت المتهمين حسن راتب، أحمد عبد الرؤوف، إسحاق فاروق، محمود رفعت، بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه، عما أُسند إليهم من اتهامات.