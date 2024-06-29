مدرس مساعد بعلوم المنصورة تفوز بجائزة "جولدرينج" من مجتمع الحفريات الدولي

حققت الباحثة سناء السيد، المدرس المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة المنصورة، إنجازًا علميًا باهرًا بحصولها على جائزة "جولدرينج" من رابطة الجيولوجيات، وهي جائزة مرموقة يقدمها مجتمع الحفريات الدولي تقديرًا لتميزها في مجال الحفريات الفقارية.

ومن جانبه قدم الدكتور شريف خاطر- رئيس جامعة المنصورة، خالص التهنئة والتقدير للباحثة المميزة سناء السيد، المدرس المساعد بكلية العلوم، مؤكدًا أن الجائزة تعد تكريمًا رفيع المستوى تفخر جامعة المنصورة بحصول أحد أبنائها من شباب الباحثين المميزين عليها، كما تعد تتويجًا علميًا يضاف لسجل إنجازات الجامعة العلمية والبحثية التى تتصدر به الجامعة مجال التنافس محليًا وإقليميًا وعالميًا، وشهادة قوية على تفوق شباب الباحثين المصريين وقدرتهم على تحقيق إنجازات علمية بارزة على الصعيد الدولي، مشيرًا إلى كونها مصدر إلهام للأجيال المقبلة للعمل الجاد والسعي نحو التميز في مختلف المجالات العلمية، تأتي هذه الجائزة لتتويج مسيرة حافلة بالإنجازات العلمية للباحثة الصاعدة، حيث سبق لها أن حصدت العديد من الجوائز العالمية والمحلية في نفس المجال، كان آخرها جائزة الرابطة الأمريكية للجامعات في عام 2023.

كما تتمتع سناء بسجل حافل بالإنجازات البحثية، حيث شاركت في أكثر من 13 بحثًا دوليًا نُشرت في أعرق المجلات العلمية، ومن أبرزها مجلة الجيولوجيا التي تناولت فيها موضوع الاحتباس الحراري القديم الذي حدث منذ حوالي 56 مليون سنة، وهو ما يُعد مشابهًا لما نشهده في الوقت الحالي، وكذلك مشاركتها فى اكتشاف ديناصور المنصورة عام 2018.

ولم تقف إنجازات سناء عند هذا الحد، بل واصلت تفوقها العلمي من خلال حصولها على بعثة من الحكومة المصرية لاستكمال دراستها للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة ميتشيجان الأمريكية.