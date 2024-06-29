محافظة الجيزة تنفي قطع الأشجار من حديقة المبدعين بالعجوزة

نفت محافظة الجيزة ما يتم تداوله على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بقطع الأشجار بحديقة المبدعين الكائنة بشارع فوزي رماح بحي العجوزة واستخدام صور غير دقيقة بقصد إثارة الرأي العام.



وأوضحت أن حديقة المبدعين تعد إحدى الحدائق المهمة التي حرصت المحافظة على الحفاظ على ما تضمه من أشجار ومسطحات خضراء وقد تم توجيه هيئة النظافة والتجميل برفع كفاءة الحديقة دون المساس بأي شجرة ورعاية وصيانة المسطحات الخضراء بشكل دوري لتعكس مظهراً حضارية.



وأشارت إلى أنه تلاحظ استغلال بعض المخالفين الأسوار المنخفضة للحديقة والدخول اليها خلسة الأمر الذي دعى إلى رفع كفاءة الأسوار وتدعيم ارتفاعها لإحكام السيطرة على عملية الدخول والخروج إلى الحديقة مع عدم الاقتراب أو قطع أو المساس بأي شجرة بالحديقة.



وأكدت محافظة الجيزة حرصها على الحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء وتعمل بالتنسيق مع بعض المكاتب الاستشارية على دراسة رفع كفاءة الحديقة بما بتناسب مع خطة الدولة نحو تطوير كل الحدائق بنطاق المحافظة.



وفي هذا الإطار فقد نجحت المحافظة وبالتعاون مع الجهات المعنية في زراعة مئات الآلاف من مختلف أنواع الأشجار المثمرة وغير المثمرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.