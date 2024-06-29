العثور على جثة شخص داخل مسكنه بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنيا ، اليوم السبت ، من العثور على جثمان مسن في العقد السادس من عمرة، داخل منزله السكني، بمنطقة أبو هلال بمدينة المنيا، وذلك في ظروف غامضة.

تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، اخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، يفيد باخطاره من مباحث قسم شرطة المنيا، بالعثور على جثمان مسن 61 عاما، عثرو عليه متوفى داخل منزله السكني بمنطقة أبو هلال بمدينة المنيا ، في ظروف غامضة ، وجاري تحويل المحضر للنيابة العامة.

على الفور، انتلقت الأجهزة الأمنية قيادة المقدم عبد الوهاب أبو طالب رئيس مباحث القسم ، وسيارة الإسعاف، لمحل واقعة البلاغ، وتم نقله الى مشرحة المنيا العام ، تحت تصرّفات النيابة العامة ، وامرت النيابة العامة بمركز المنيا، بندب الدكتور يوحنا سمير مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي ، وبيان اذا كان الجثمان به شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه ، كما استمعت النيابة العامة لأقوال الشهود العيان واحد افراد اسرته، والتي اقرو ان المسن يعاني من امراض الضغط والسكر، وكان يسكن وحيدا في شقته السكنية.