بالفيديو الكوربيه تكشف أسباب حجب توزيع أرباح على أعضاء مجلس إدارة مصر للمقاصة

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا ... أحمد سيد العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على... الوصول إلى 25مليون متعامل بالبورصة تكتب شهادة ميلاد للاستثمار

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة منها.... دراسة تطوير ضوابط تعامل الداخليين على أسهم شركاتهم المقيدة بالبورصة...حيث تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد خلال الأيام القليلة القادمة قرارا بتطوير ضوابط تعامل الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات والمالكين لنسبة 20% أو أكثر من رأس مال الشركات المقيدة بالبورصة والبالغ عددها أكثر من 245 شركة.

وتاتي هذه الخطوة تيسيرا على المتعاملين وتسهيل تنفيذ التعاملات استهدافا لتعزيز السيولة والتداول وكذا التأكد من التزام كافة الأطراف بفترات الحظر وذلك بشكل إلكتروني بدلا من الاجراءات المتبع حاليا والتي كشفت نتائجها عن طول فترات تنفيذها، فيما ستعمل البورصة جنبا إلى جنب للتأكد من التزام الداخليين بفترات الحظر المعلن عنها من قبل الشركة وذلك كإجراء استباقي.

وتسعى الهيئة إلى تطوير ضوابط تعامل الداخليين نتيجة ظهور عدد من الصعوبات التي تواجه المساهمين الرئيسيين والداخليين بالشركات المقيدة عند تعاملهم على أسهم الشركة وفقاً للنظام المتبع حالياً والذي يلزم الداخليين بتقديم نموذج تعامل الداخليين للجهة المصدرة وذلك لضمان عدم إساءة استخدام تلك النماذج والإخطارات للتأثير على سعر الورقة المالية وكذلك للتخفيف على الداخليين وشركات السمسرة.

يأتي ذلك في إطار استكمال استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى تطوير واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال وحماية كافة المتعاملين فيها، بما يسهم في تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.

كما تحتوي الحلقة أيضا على " مقترح بتجميد توزيع أرباح أعضاء مجلس إدارة مصر للمقاصة بسبب المخالفات..حيث حمل عدد من السماسرة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة المخالفات التي شهدتها الشركة خلال الفترة الماضية والتي على أثرها استقال العضو المنتدب السابق للشركة.

كما علمت "الوفد" أن عدد من السماسرة يعتزمون التقدم بمقترح لتجميد توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 لأعضاء مجلس إدارة الشركة، كونهم مشاركين في المخالفات التي شهدتها الشركة خلال فترة العضو المنتدب السابق.

ينص البند 11 من بنود الجمعية العمومية المزمع عقدها في 16 يوليو2024 "الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023، مع الأخذ في الاعتبار أوجه القصور التي نتجت عن المخالفات المشار إليها بمكاتبات الهيئة والمنسوبة إلى التنفيذيين المسئولين عن الإدارة المالية قبل 3 أكتوبر 2023 والتي استلزم تصحيحها زيادة المخصصات لمقابلة تلك الالتزامات بمبلغ يتجاوز400 مليون جنيه"....قال السماسرة أن هذه المخالفات ستؤدي إلى الاقتصاص وخفض توزيعات الأرباح على المساهمين، الذين ليس لديهم مسئولية في هذه المخالفات المرتكبة التي يتحملها مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.

أكد السماسرة أن ليس ذنبهم الاقتصاص من ارباحهم، وهم غير مسئولين عن المخالفات، التي يتحمل العضو المنتدب السابق، وأعضاء مجلس الإدارة، أوضح السماسرة أن تجميد توزيعات الأرباح على اعضاء مجلس الإدارة يعد قرارا منصفا، كما أوضح السماسرة أن أعضاء مجلس الإدارة حصلوا العام الماضي كل عضو على مكافأة نحو 6 ملايين جنيه، وهو الأكبر في تاريخ مصر للمقاصة، وتعد توزيعات غير مسبوقة، بالإضافة إلى بدل الجلسات واللجان الذي وصل عددها العام الماضي2022 إلى 43 جلسة واجتماع بقيمة 430 ألف جنيه للعضو الواحد، على اعتبار أن بدل الجلسة بنحو 10 آلاف جنيه.

يبلغ عدد مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة 11 عضوا قبل استقالة العضو المنتدب السابق، بالإضافة الي العضو المنتدب الأخر، وعلاء عامر رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء من ذو الخبرة، والمنتخبين وممثلي أمناء الحفظ...تضم بنود الجمعية المزمع مناقشتها 22 بندا، ويتوزع هيكل المساهمين بنسبة 45% للسماسرة، 50% للأمناء الحفظ، و5% للبورصة

كانت" الوفد" في أكتوبر عام2023 قد انفردت بكواليس واسرار استقالة العضو المنتدب للمقاصة من منصبه، وذلك قبل عام من انتهاء مدة المجلس القانونية صيف عام 2024...

تتضمن الحلقة " أيضا " تعديل وحدة المزايدة لتحديد سعر الأقفال للأوراق المالية ..حيث تعكف البورصة المصرية على دراسة تعديل وحدة المزايدة لتحديد سعر الإقفال للجلسة، لتصبح واحد على ألف من العملة المحلية، أو من العملة الأجنبية المقيد بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التي يمثل قرش أو 0.01 من أي عملة أجنبية، نسبة 1% أو أكثر من سعر اقفال الورقة المالية.

يهدف تعديل وحدة المزايدة إلى جعل المعيار نسبة مئوية للعلاقة بين أسعار الاقفال ووحدة المزايدة، بدل من كون المعيار حاليا، مرتبط بكون السعر أقل من جنيهين.

كما استعرض الشيخ الدراسة التي قامت بها البورصة المصرية لتعديل وحدة المزايدة على الأسهم التي يبلغ سعرها أقل من 2 جنيه وذلك بربط وحدة المزايدة بنسبة من سعر الورقة المالية مما سيكون له أثر إيجابي على أداء تلك الأوراق المالية وأحجام التنفيذات، ويستفيد من تعديل الوحدة نحو 70 شركة.

التقى مؤخرا احمد الشيخ رئيس البورصة مع ما يزيد على 60 من رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين وقيادات شركات السمسرة والشركات الأعضاء بالبورصة، حيث استعرض الدراسة التي قامت بها البورصة المصرية لتعديل وحدة المزايدة على الأسهم التي يبلغ سعرها أقل من 2 جنيه وذلك بربط وحدة المزايدة بنسبة من سعر الورقة المالية مما سيكون له أثر إيجابي على أداء تلك الأوراق المالية وأحجام التنفيذات.

كما يتضمن البرنامج... أيضا . .. تفاصيل حصيلة اكتتاب "اكت فاينانشال " والقطاعات المستهدفة للاستثمار ..حيث تنظم شركة اكت فاينانشال للاستثمار بعد غدا الثلاثاء مؤتمرا لعرض التفاصيل الكاملة لطرح حصة من الشركة في البورصة المصرية...تكثف الشركة من جولاتها الترويجية قبل بدء الاكتتاب في الطرح الخاص والعام والذي يبدأ يوم 9 يوليو 2024.

قال مصطفى عبدالعزيز العضو المنتدب والشريك المؤسس للشركة أنه يتم تكثيف الجولات الترويجية، للرد على استفسارات المؤسسات المالية والمستثمرين، قبل بدء الاكتتاب سواء الخاص، أو العام.

أضاف "عبدالعزيز" أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة في السوق المصري، والسعودي، والاماراتي، حيث وصل عدد الاجتماعات إلى 100 اجتماع، في ظل الاقبال الكبير من المؤسسات الكبرى، والمستثمرين أصحاب الملاءة العالية الذين أبدوا رغبتهم في الاكتتاب، .

أشار العضو المنتدب إلى أن حصيلة الطرح المقدرة بنحو مليار جنيه سوف توجه إلى عدد من الاستثمارات تتمثل في الاستحواذ على حصص بمشاركة 3 تحالفات كبرى في 3 قطاعات متنوعة.

أوضح أن الوقت مناسب تماما لعملية الطرح، في ظل تحسن السوق، وتوافر السيولة، خاصة أن موعد الاكتتاب يتزامن مع إتمام صفقة السويدي، وبالتالي متوقع أن توجه الأموال حصيلة البيع للمستثمرين إلى السوق مرة أخرى

كما دعا "عبدالعزيز" الشركات المحلية العمل على الادراج والتداول في البورصة، واسراع وتيرة الطروحات، لتعزيز عمق السوق، خاصة في ظل تخارج الشركات الكبرى بسبب الاستحواذات...يبلغ سعر الطرح للسهم 2.90 جنيه، وتسعى الشركة من الطرح لجمع 1.04 مليار جنيه.

فقرة التحليل...حيث تتوقع تتوقع حنان رمسيس خبير أسواق المال أن تواصل مؤشرات البورصة خلال جلسات الأسبوع الجاري موجة صعودها بدعم من المستثمرين الراغبين في الشراء.

كما تتوقع "رمسيس" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي مستوي 29000 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بدعم مشتريات المستثمرين...كما تتوقع أن يكون مستوى 28200 نقطة مقاومة، ومستوى 26300 منطقة دعم.