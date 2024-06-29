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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جالطة سراي يضم زياش بشكل نهائي من تشيلسي.. رسميًا

زياش
زياش

كشف جالطة سراي التركي تعاقده بشكل نهائي مع جناح تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكان جالطة سراي قد أعلن عن تعاقده مع الدولي المغربي على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو، حيث وضع بند الشراء النهائي للاعب، ليقرر تفعليه اليوم السبت.

وشدد جالطة سراي على أن راتب زياش خلال الموسم المقبل سيكون 2 مليون و850 ألف يورو، كما أن هناك بند لتمديد العقد حتى يونيو 2026.

وأصبح زياش لاعبًا في صفوف جالطة سراي بشكل نهائي، لتنتهي علاقة اللاعب بناديه السابق تشيلسي، والتي كانت غير جيدة على الرغم من الإمكانيات الفنية التي كان يقدمها اللاعب مع البلوز.

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