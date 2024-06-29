صيد الإسكندرية يحصد مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية لصيد الأسماك

حصد نادى الصيد المصري بالاسكندرية نتائج متميزة خلال المشاركة في فعاليات بطولة الجمهورية لرياضة صيد الاسماك التي أقيمت بالنادى اليوناني بحضور مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة ، والمهندس محمد قداح ، رئيس الاتحاد المصرى

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عثمان مدير عام نادى صيد الاسكندرية للوفد “ ان متسابقين نادى الصيد حصدوا نتائج متقدمة وهى المركز الاول تفوق عام جر :نور الفخراني وهاني عفيفي ولمار محمد”

وتابع بفوز احمد عبدالعزيز اكبر سمكة وافضل صياد بالبطولة ونور الفخراني ثاني احسن صياد

وجنة ياسر عوض اكبر سمكة تسقيط

كما أكد ان المركز الاول سيدات كان للفريق المكون منفايزة رميح ونسمة شحاتةو هبة حنفي

وتكريم فريق شباب النادي

المكون منصلاح ايهاب صلاح وجودي هاني شهاب

جويدة هاني شهاب وياسين ياسر عوض