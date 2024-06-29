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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم ولاد رزق 3 يحافظ على تصدره شباك التذاكر بإيرادات ضخمة أمس

فيلم ولاد رزق 3
فيلم ولاد رزق 3

جنى فيلم ولاد رزق 3 ، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أسماء جلال، آسر ياسين، إيرادات ضخمة أمس الجمعة وبلغت 5.184.983  جنيه في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

 

احتفل أبطال وصناع ولاد رزق 3 الثلاثاء، الماضي بالعرض الخاص للفيلم، وذلك بإحدى سينمات القاهرة الجديدة، بحضور عدد من الفنانين.

فيلم ولاد رزق 3 

 شهد العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3، حضور مجموعة من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، طارق العريان، آسر ياسين وزوجته، أسماء جلال.

 

نجوم الفن يحتفلون مع أبطال ولاد رزق 3 

كما حرص عدد آخر على الحضور والاحتفال مع الأبطال بانطلاق عرض الفيلم، ومنهم: أمير المصري، رزان مغربي، ياسمينا العبد، أحمد غزي، صدقي صخر، مريم الخشت.

 

 ينطلق عرض فيلم ولاد رزق 3، اليوم الأربعاء 12 يونيو، بجميع دور العرض المصرية، مقرر أن ينطلق عرضه بسينمات الوطن العربي خلال الأيام القليلة المقبلة.

عمرو يوسف

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3، بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، وفيلم  ولاد رزق 3 عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

آسر ياسين
كريم قاسم

فيلم ولاد رزق 3 

حقق فيلم ولاد رزق، في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادًا في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.

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الجريدة الورقية