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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أشرف زكي لـ"الوفد" بعد أزمة "شهوة جسد": تقدمت النقابة ورانيا يوسف ببلاغ ضد مفبركيه

رانيا يوسف وأشرف
رانيا يوسف وأشرف زكي

أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على مساندة النقابة للفنانة رانيا يوسف في أزمتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مفبركي فيلم "شهوة جسد" والقائمين على نشره، خلال الساعات القليلة الماضية على إحدى قنوات موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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رانيا يوسف تدخل معركة قانونية بعد أزمة فيلمها المسيء| تفاصيل

أول تعليق من أشرف زكي لـ" الوفد" على أزمة رانيا يوسف


وعلق أشرف زكي على الأزمة موضحًا موقف النقابة، وذلك خلال تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد الإلكترونية"، حيث قال: "تقدمت النقابة ببلاغ ومتابعة كافة الإجراءات القانونية ضد مفبركي هذا الفيلم، كما تقدمت الفنانة رانيا يوسف ببلاغ بصفتها ردًا على تداول هذا الفيديو المفبرك".

رانيا يوسف

وكانت اتخذت الفنانة رانيا يوسف خطوات قانونية ضد قناة اليوتيوب التي نشرت ملصقًا لفيلم زائف لها يحمل عنوان "شهوة جسد"، والذي يتضمن صورة مفبركة لها ويصفها بأسلوب مسيء وغير لائق.

وتبين فيما بعد إن الفيلم المزعوم الذي ادعت القناة أنه "فيلم المتعة والإثارة الممنوع من العرض"، هو في الواقع مجرد مشاهد من مسلسل "نيللي وشيريهان" الذي قامت ببطولته الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم في عام 2016.

أول إجراء من رانيا يوسف ضد مبركي الفيلم المسيء “شهوة جسد”

أعربت رانيا يوسف عن اتيائها من استغلال صورتها في مثل هذه الأعمال المخلة، ووصفت التسويق لهذا الفيلم بأنه تشويهًا لسمعتها ويؤثر سلبًا على مصداقيتها كفنانة أمام الجمهور، مما دفعها لاتخاذ إجراءات قانونية جادة.

وسرعان ما تقدمت رانيا بلاغ رسمي ضد مؤسس القناة كخطوة أولى، ومن المتوقع أن تتبع بإجراءات قانونية أخرى لتحقيق العدالة وحماية حقوقها الشخصية والمهنية.

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