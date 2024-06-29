باريس يجد بديل مبابي في السيتي.. ولكن

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويكثف نادي باريس سان جيرمان جهوده هذه الفترة من أجل التعاقد مع بديل النجم الراحل عن الفريق كيليان مبابي في الصيف الحالي.

ورحل مبابي عن صفوف فريق باريس سان جيرمان بنهاية عقده هذا الموسم 2023/2024، لينضم إلى نادي ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وأكدت التقارير الصحفية أن، نادي باريس سان جيرمان وجد ضالته في ضم الأرجنتيني جوليان ألفاريز نجم فريق مانشستر سيتي هذا الصيف، لتعويض مبابي.

وكشفت التقارير أن النادي الباريسي كان مستعد لدفع مبلغ ضخم لحسم الصفقة، ولكن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي رفض فكرة رحيل اللاعب لأنه أحد الأعمدة الأساسية.

وشارك ألفاريز صاحب الـ 24 عاما، في 54 مباراة مع فريق مانشستر سيتي خلال الموسم المنصرم 2023/2024 بمختلف المسابقات، وسجل خلالهم 19 هدفا وصنع 13 آخرين.



ألفاريز مع الأرجنتين في كوبا أمريكا

جوليان ألفاريز

خطف منتخب الأرجنتين فوزاً مهماً على حساب نظيره تشيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024 ، علي ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة الامريكية.

المباراة اتسمت بالسرعة من المنتخبين خاصة في الشوط الثاني، حيث يرغب منتخب الأرجنتين في الوصول إلي النقطة 6 وحسم التأهل مبكرا، فيما يحاول منتخب تشيلي الفوز من أجل المنافسة علي بطاقة التأهل خاصة أن المنتخي التشيلي حقق التعادل في المباراة الأولي أمام بيرو.

وتبادل المنتخبان الهجمات وتألق ثنائي حراسة المرمي مارتينيز في الأرجنتين وبرافو في تشيلي، وعندما كانت المباراة تتجه إلى التعادل السلبي، يظهر لاوتارو مارتينيز مهاجم الأرجنتين البديل ليسجل هدف الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاثة وبطاقة التأهل إلي دور الـ 16 في الدقيقة 88 من عمر المباراة معلنا فوز الأرجنتين.



بهذه النتيجة يتصدر الأرجنتين ترتيب المجدموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما يأتي منتخب تشيلي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة متساوياً مع بيرو الذي تعرض لخسارة أمام كندا بهدف نظيف أيضا.

كومان مطلوب في باريس



يسعى نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع الفرنسي كينجسلي كومان نجم بايرن ميونخ الألماني في الميركاتو الصيفي المقبل، ودخل في محادثات مع وكلاء اللاعب.

وأشارت التقارير الصحفية الألمانية إلى أن باريس سان جيرمان تحدث مع وكلاء كومان حول إمكانية ضم اللاعب الفرنسي.

وتابعت التقارير أن نادي بايرن ميونخ قد لا يمانع رحيل كومان صاحب الـ 28 عاما في حال وصول عرض جيد ومناسب في الميركاتو الصيفي.

وحدد نادي بايرن ميونخ سعر كومان مقابل 40-50 مليون يورو، وفي حال وصول عرض بهذا الرقم سيبيعه ويحصل كومان على راتب يصل إلى 15 مليون يورو سنويا.

ويشارك كومان مع منتخب فرنسا في بطولة منافسات بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، وكان كومان مع باريس سان جيرمان في صغره عندما كان لاعبا في أكاديمية النادي الباريسي.