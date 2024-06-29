القوات الروسية تحرر بلدة شومي في جمهورية دونيتسك الشعبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تمكن الجيش الروسي من تحرير بلدة "شومي" في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الوزارة الروسية في بيان أوردته وكالة "سبوتنك": "قامت وحدات مجموعة القوات "المركز"، نتيجة للعمليات الناجحة، بتحرير بلدة شومي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت: "قامت القوات بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت أيضًا تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كيروفو ولينينسكوي وسوكول ونوفجورودسكوي ونوفوسيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية الأولى".

وأوضح البيان أن خسائر الجانب الأوكراني بلغت نحو 360 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارة وعدد من المدافع.

عقوبات أوروبية جديدة تشمل فردين و4 كيانات في روسيا بسبب أوكرانيا

قرر المجلس الأوروبي، فرض "إجراءات تقييدية" ضد فردين وأربعة كيانات في روسيا، بدعوى مسئوليتهم عن "أعمال تقوض أو تهدد سلامة أراضي" أوكرانيا.

وذكر المجلس في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم أن التدابير التقييدية للاتحاد فيما يتعلق بإجراءات، التي "تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها"، تنطبق إجمالا الآن على أكثر من 2200 فرد وكيان في روسيا.

فيما يخضع الأشخاص المدرجون اليوم لقرارات تجميد أصولهم، كما يُمنع على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته توفير الأموال لهم. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأشخاص الآخرون لحظر السفر؛ مما يمنعهم من الدخول أو العبور، عبر أراضي الاتحاد الأوروبي.

واعتمد المجلس الأوروبي قبل 4 أيام - الحزمة الـ 14 من التدابير التقييدية الاقتصادية والفردية التي تستهدف القطاعات ذات القيمة العالية في الاقتصاد الروسي؛ مما يزيد من صعوبة التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي، وإضافة 116 فردًا وكيانًا إلى قائمة المسئولين عن الجرائم والأعمال التي يزعم الاتحاد الأوروبي أنها تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها. حسب البيان.