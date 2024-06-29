قنا| مدرسة مياه الشرب تُعلن قبول دفعة جديدة من 50 طالبًا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم السبت، قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024- 2025 للالتحاق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

وأوضح المحافظ، إنه سيتم قبول 50 طالبًا بالدفعة الجديدة من الحاصلين على مجموع 276 درجة كحد أدنى فى الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام الدراسي بالإضافة إلى اجتياز اختبارات القدرات الخاصة وأنه تم تحديد نسبة 80 % من إجمالي المتقدمين لأبناء المحافظة والنسبة المتبقية موزعة على أبناء المحافظات المجاورة.

وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إن شروط التقديم في مدارس المياه والصرف الصحي 2025 هى كالآتي: الحصول على شهادة الإعدادية العامة فقط 2024، وألا يقل مجموع الطالب عن 276 درجة في الإعدادية العامة على أن يكون التفاضل في القبول للمتقدمين حسب مجموع الشهادة الإعدادية العامة الحاصل عليها الطالب هذا العام ٢٠٢٤ + الدرجة الحاصل عليها الطالب في الاختبارات التي تعقد بمعرفة مديرية التربية والتعليم وشركة المياه.

في حالة تساوي الدرجة تكون المفاضلة للأصغر سنا، في حالة التساوي تكون المفاضلة بترتيب الحروف الأبجدية للطالب مع تنفيذ ما تم اتباعه في العام الماضي بقبول(40) طالبا بمحافظة قنا و (۱۰) من المحافظات الأخرى وهي ( الأقصر - أسيوط - سوهاج ) على ألا يكون الطالب متقدم في إحدى هذه المحافظات إلى مدرسة أخرى بنفس التخصص وفي حالة ثبوت تقديمه يكون ليس له الحق في استكمال باقي إجراءات التقدم.

زيادة كثافة الفصول:

وفي سياق ذي صلة، قرر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم السبت، رفع كثافة فصول رياض الأطفال بنسبة 10% بجميع المدارس " رسمي – رسمي للغات " والمدارس المتميزة للغات، ويأتي هذا القرار ليكون الثالث خلال ولاية المحافظ الحالي.

على أن تقبل من قوائم الانتظار طبقا لقواعد القبول المنظمة، وبما لا يخالف نص القانون في المادة السابعة رقم 139لسنة 1981م، وذلك خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وقال محافظ قنا، إنه تمت الموافقة على زيادة عدد الأطفال من 45 إلى 50 طفلًا بالفصل الدراسي بالمدارس الرسمية ومن 40 إلى 45 طفل بالفصل الدراسي بالرسمية للغات، وزيادة عدد الأطفال من 29 إلى 36 طفلا بالفصل الدراسي بالمدارس المتميزة لغات.

وأضاف المحافظ، أن القرار جاء نظرًا للإقبال الشديد من أولياء الأمور، وكثرة الطلبات المقدمة بقوائم الانتظار في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات، وإيمانا منه بدور رياض الأطفال الذى يُعد أولى خطوات تعليم الطفل لتطوير مهاراته وتكوين شخصيته وتنمية قدراته في التعبير عن نفسه.