مصر للطيران تسير غدًا 22 رحلة جوية من الأراضي المقدسة
تسير مصر للطيران غداً الأحد الموافق 30 يونيو 22 رحلة جوية بواقع 7 رحلات بخط سير جدة - القاهرة .
3 رحلات بخط سير جدة - كوناكري
1 رحلة بخط سير جدة - باماكو
1 رحلة بخط سير جدة - الأقصر
1 رحلة بخط سير جدة - أسوان
1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة
8 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة
وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة القاهرة والإسكندرية والسويس وبنى سويف ومطروح والمنيا والأقصر وأسوان والبحيرة وتضامن بني سويف وأسيوط وحجاج الترانزيت وحجاج باماكو وكوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.