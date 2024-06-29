رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير امتحانات كلية الطب

واصل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جولاته اليومية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 في آخر أيامها، حيث تفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الطب بمدينة طيبة الجديدة.

وأكد الدكتور حمدي محمد حسين، على حرص إدارة الجامعة على توفير كل الإمكانيات المتاحة لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ونظامية، مشددًا على ضرورة إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب، ووجه بتوفير كل وسائل الراحة للطلاب واتخاذ كل الإجراءات والتدابير المطلوبة لتوفير مناخ مثالي لإتمام الامتحانات.

وعقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 64، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور السادة الأعضاء؛ لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة، ووافق المجلس على اشتراك جامعة الأقصر في مشروع وثيقة التأمين الشامل على حياة الطلاب، كما وافق المجلس على إدراج مقرر " فن الإتيكيت وأساسيات المراسم والبروتوكولات " كمتطلب جامعي لكليات الجامعة.

ووافق مجلس الجامعة على تعيين الدكتور هاني علي أحمد حسن المدرس المساعد بقسم اللغة الفرنسية – كلية الألسن – في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية، واعتمد المجلس خلال الجلسة، منح عدد من الباحثين درجة الدكتوراة في السياحة والفنادق؛ فتم منح الباحث أحمد محمود محمد (من الخارج)، درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات السياحية – قسم الدراسات السياحية كلية السياحة والفنادق - جامعة الأقصر، كما تم منح الباحثة أسماء جمال الدين النوبي (من الخارج) درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات السياحية – قسم الدراسات السياحية كلية السياحة والفنادق - جامعة الأقصر.

واعتمد المجلس كذلك منح درجة الماجستير في تخصصات علمية بالكليات؛ فتم منح الباحثة / هبة عبدالله طه علي (من الخارج) درجة ماجستير في الإرشاد السياحي – بقسم الإرشاد السياحي – كلية السياحة والفنادق – جامعة الأقصر، ومنح الباحثة / فاطمة زين العابدين أحمد محمد (من الداخل) درجة ماجستير في الآثار – قسم الآثار المصرية – تخصص دقيق (اللغة المصرية القديمة) كلية الآثار – جامعة الأقصر.