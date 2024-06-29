3 فعاليات في كنيسة الأنبا ابرام بمناسبة صوم الرسل.. تفاصيل

تشهد كنيسة الشهيد مارجرجس الروماني والأنبا إبرام ، التابعة للأقباط الأرثوذكس، غداً الأحد، 3 فعاليات روحية بمناسبة فترة صوم الرسل ذلك بمقرها في منطقة مصر الجديدة بدءاً من الساعة السادسة صباحاً.

تفاصيل لقاء كنيسة مارجرجس والأنبا إبرام

يبدأ اللقاء الأول ف "مذبح السيد العذراء" لمدة ساعتين ونصف برئاسة الاباء الكهنة وخورس الشمامسة ومشاركة خورس الشمامسة، يليه القداس الثاني من السابعة حتى التاسعة صباحًا على "مذبح الأنبا إبرام"، ثم أتي اللقاء الثالث والأخير في "مذبح مارجرجس" بدءًا من الثامنة والنصف حتى الحادية عشر صباحًا.

بداية صوم الرسل

استهل الأقباط فترة صوم الرسل في الكنيسة الإثنين الماضي، بعد الانتهاء من احتفالية عيد العنصرة ذكرى حلول الروح القدس على التلاميذ والرسل الأوائل والسيدة العذراء مريم. ويستمر حتى ١٢ يوليو المقبل، وينتهي بعيد الرسل بمناسبة ذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس في تاريخ 12 يوليو سنويًا، ويحمل العديد من الطقوس والرموز الروحية، وعادة يكون صوم الرسل بعد مرور 8 أسابيع من الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

علاقة صوم الرسل وذكرى حلول الروح القدس

ترتبط هذه المناسبة بالصوم لأسباب روحية وأحداث تاريخية حيث كان هذا الصوم يمارس في الكنيسة الأولى على مدار 10 أيام المنحصرة بين صعود المسيح مباشرة حتى حلول الروح القدس، ومع مرور الوقت واختلاف الأحداث والأوضاع تغيرت مدة الصوم حتى جاء البابا خريستوذولوس بالقرن الحادى عشر فى مجموعة قوانينه ووضع له قانون واضح، ومحدد أن تكون بدايته اليوم التالى لعيد العنصرة وهو تاريخ غير ثابت لارتباطه بعيد القيامة وهو غير ثابت بينما نهايته محددة بتاريخ محدد لذلك تتأرجح مدة هذا الصوم ما بين ١٥ و ٤٩ يومًا.

يعد هذا الصوم من أصوام الدرجة الثانية حسب ترتيب العبادات والطقوس والأصوام داخل الكنيسة الأرثوذكسية، مثل "صوم الرسل، صوم الميلاد، صوم العذراء"، يمتنع فيها الأقباط عن تناول اللحوم والدواجن والألبان ويسمح فقط بتناول المأكولات البحرية والأسماك، ويكتفي بتناول الأسماك باعتبارها من الكائنات النقية وأيضًا لتخفف من كثرة أيام الصوم التي تعيشها الكنيسة.

تأسيست الكنيسة المسيحية الأولى على يد القديسين بطرس وبولس كما ساهموا في نشر تعاليم السيد المسيح في مختلف بقاع الأرض وخاصة في روما.