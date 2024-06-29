مفاجأة في تاريخ مواجهات البرتغال وسلوفينيا

يظن الجميع أن نتيجة المباراة المنتظرة بين منتخبي البرتغال وسلوفينيا محسومة للأول، والتي تجمع بينهما ضمن مباريات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا.

وضرب منتخب البرتغال موعدًا مع نظيره منتخب سلوفينيا في دور الستة عشر من بطولة اليورو، وذلك بعدما تصدر برازيل أوروبا المجموعة السادسة، فيما تأهل منتخب سلوفينيا في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة.

ويسعى منتخب البرتغال بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو في تحقيق الفوز، وفي حالة الفوز فسوف يلاقي المنتخب البرتغالي الفائز من مواجهة فرنسا وبلجيكا في دور ربع النهائي.

تاريخ مواجهات البرتغال وسلوفينيا



من المنتظر أن يكون هذا اللقاء هو الثاني بين البرتغال وسلوفينيا، حيث يعود اللقاء السابق في مارس من هذا العام – بفوز سلوفينيا 2-0 ودياً في ليوبليانا، وهو ما يجعل الأمر غير محسوم تماما للمنتخب البرتغالي.

كما ستلعب سلوفينيا أول مباراة لها على الإطلاق في مراحل خروج المغلوب في بطولة كبرى (كأس العالم/كأس الأمم الأوروبية)، بينما ستكون هذه المباراة السادسة والعشرون للبرتغال.



أرقام وإحصائيات تنتظر البرتغال في مباراة سلوفينيا



يمكن لكل من بيبي (41 عامًا و126 يومًا) ثم كريستيانو رونالدو (39 عامًا و147 يومًا) تحطيم الرقم القياسي لأكبر هداف في مسابقة اليورو إذا سجل أحدهما في مرمى سلوفينيا متقدمًا على لوكا مودريتش (38 عامًا و289 يومًا) الذي فعل ذلك لكرواتيا ضد إيطاليا في يورو 2024.

مع وصولها إلى دور الـ16 في بطولة أمم أوروبا 2024، تحمل البرتغال حاليًا الرقم القياسي لأكبر نتيجة في دور الـ16 في بطولة كبرى (كأس العالم/كأس الأمم الأوروبية): 6-1 أمام سويسرا في كأس العالم 2022.

أنهت هزيمة البرتغال أمام جورجيا في المباراة الأخيرة سلسلة من 12 انتصاراً متتالياً في المنافسات، بينما لم يخسروا في مباراتين رسميتين متتاليتين منذ بطولة أمم أوروبا 2008 – 0-2 أمام سويسرا في دور المجموعات و2-3 أمام ألمانيا، في الدور ربع النهائي.

مواجهات دور الـ 16 في يورو 2024



بعد إسدال الستار على مباريات الدور الأول لبطولة يورو 2024 تم الكشف عن المنتخبات التي تأهلت للدور الثاني من البطولة والذي سيقام بنظام خروج المغلوب بين المنتخبات الستة عشرة المتأهلة له .



وكانت نتائج الدور الأول قد أسفرت عن تأهل المنتخبات التالية عن المجموعات من الأولى إلى السادسة.

المجموعة الأولى : تأهل منتخب ألمانيا ومنتخب سويسرا .

المجموعة الثانية : تأهل منتخب أسبانيا ومنتخب إيطاليا .

المجموعة الثالثة : تأهل منتخب إنجلترا ومنتخب الدانمارك ومنتخب سلوفينيا ( أفضل ثوالث )

المجموعة الرابعة : تأهل منتخب النمسا ومنتخب فرنسا ومنتخب هولندا ( أفضل ثوالث ) .

المجموعة الخامسة : تأهل منتخب رومانيا ومنتخب بلجيكا و منتخب سلوفاكيا ( افضل ثوالث ) .

المجموعة السادسة : تأهل منتخب البرتغال و منتخب تركيا و منتخب جورجيا ( أفضل ثوالث ) .



وعلى ذلك ستكون مواجهات دور الـ 16 على النحو الآتي:

يوم السبت 29 يونيو 2024 :

ألمانيا مع الدانمارك

إيطاليا مع سويسرا

يوم الأحد 30 يونيو 2024 :

أسبانيا مع جورجيا

أنجلترا مع سلوفاكيا

يوم الإثنين 1 يوليو 2024 :

البرتغال مع سلوفينيا

فرنسا مع بلجيكا



يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 :

تركيا مع النمسا

هولندا مع رومانيا