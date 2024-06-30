محافظ الشرقية يثمن مجهودات وحدة السكان لخدمة القضية السكانية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية؛ أهمية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣ / ٢٠٣٠ م والتي تعمل على تنمية الأسرة المصرية، والإرتقاء بجودة حياة المواطن وبناء الإنسان، من خلال ضبط معدلات النمو السكانى المتسارعة، وتحسين الخصائص السكانية والبيئية، وسد فجوات التنمية، وذلك من خلال تفعيل الأنشطة والفعاليات التى تنفذها وحدات السكان بالمحافظات.

وثمن المحافظ مجهودات وحدة السكان بالديوان العام بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، للتغلب على ما يعوق جهود التنمية من نمو سكاني ووجود فجوات تنموية بين المناطق الجغرافية بعضها البعض أو بين الذكور والإناث، كذلك رفع الوعى لدى القاطنين فى أماكن المشكلات وإجراءات حلها.

ولفت محافظ الشرقية إلى ضرورة عقد الندوات والاجتماعات الشهرية وإطلاق القوافل الطبية والدينية للحد من الآثار السلبية للمشكلة السكانية، وتحقيق هدف الدولة فى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.وأشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ إلى المجهودات التي قامت بها وحدة السكان بالديوان العام والتي تمثلت في تنفيذ ندوة بعنوان وظائف الكبد بمكتبة مصر العامة بالزقازيق، وندوة بعنوان "التربية الإيجابية.. مشاركة " بمكتبة مصر العامة بالزقازيق، والمشاركة في تنظيم قافلة علاجية مجانية برعاية حياة كريمة بقرية المؤانسة بكفر صقر.

وذكرت بأنه تم تنظيم الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع والأمراض المنتشرة الأخري بقرية الهجارسة بكفر صقر، مع متابعة الحملة القومية "حقك تنظيمي "لتنظيم الأسرة بجانب ندوات توعوية وتثقفية تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا لجميع السيدات بمركزي فاقوس وكفر صقر، ومتابعة تنفيذ حملة مكثفة لمكافحة الناموس والبعوض للوقاية من الأمراض وانتشارها بمركز كفر صقر.