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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات اليوم السبت

العملات
العملات

شهدت أسعار العملات اليوم السبت 29-6-2024 بالبنوك العاملة في مصر استقرارا أمام الجنيه المصري، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 12.79 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 155.72 جنيه للشراء، و156.78 جنيه للبيع.

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واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 60.52 جنيه للشراء، 60.91 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالآتي:

سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم
ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 51.23 جنيه للشراء، 51.57 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم
استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 60.52 جنيه للشراء، 60.91 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم
ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 12.79 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم
استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 155.72 جنيه للشراء، و156.78 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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