تأجيل محاكمة المتهم الرئيسي في قتل جواهرجي بولاق أبو العلا

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية قتل جواهرجي بمنطقة بولاق أبو العلا، وذلك إلى جلسة 28 يوليو المقبلة، لاستكمال مرافعة الدفاع.

تعود تفاصيل الجريمة البشعة إلى 27 فبراير 2024، عندما لقي الجواهرجي "حسني.ع.ج" مصرعه على يد المتهمين، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بدافع السرقة.

كشفت أوراق القضية، أن المتهمين عقدوا العزم على قتل المجني عليه، وقاموا بالتخطيط لتنفيذ جريمتهم بدقة.

وقام أحدهم بالتسلل إلى محل الجواهرجي بالتحايل، وعندما سنحت له الفرصة، باغته بهجوم شرس باستخدام سكين، حيث طعنه في رأسه وصدره، مُحدثًا إصابات بالغة أودت بحياته في الحال.



مقتل حواهرجي بولاق أبو العلا

جريمة بشعة جرت أحداثها المروعة فى منطقة بولاق أبو العلا وسط القاهرة، حيث أقدم عاطل على قتل جواهرجى داخل محل صاغة ومزق جسده بعدة طعنات وسرق مشغولات ذهبية، وترك الضحية غارقًا وسط بركة من الدماء، وفر هاربًا قبل أن يتم إلقاء القبض عليه .



مأساة مقتل الجواهرجى «حسني الخناجري»، أحدثت ضجة وأثير حول ملابساتها لغط كثير، حيث قيل إن 6 أشخاص ملثمين اقتحموا محل المشغولات الذهبية وقتلوا الضحية، واستولوا على كميات كبيرة من السبائك والذهب، وسط تداول صورة منسوبة لمرتكبى الواقعة، ونفت الأجهزة الأمنية حقيقة هذه الأقاويل والأنباء المغلوطة، وأوضحت أنه لا صحة جملةً وتفصيلاً لما تم تداوله بشأن صورة يظهر خلالها 6 من الملثمين والادعاء بارتكابهم واقعة سرقة أحد محال الصاغة بالقاهرة، وأن الصورة المتداولة تعود لحادث سرقة أحد المحال التجارية بإحدى الدول الأجنبية عام 2021، وأن ذلك يأتى فى إطار نشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة.



فى أقل من 24 ساعة، نجحت مباحث القاهرة فى كشف طلاسم الجريمة المروعة التى هزت الرأى العام، حيث ورد بلاغ لقسم شرطة بولاق أبو العلا، من الأهالى بمقتل صاحب محل صاغة «جواهرجى» 74سنة - مقيم روض الفرج، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين وجود جثة المجنى عليه وبه إصابات بالرأس نتيجة ضربه بآلة حادة.

بسوال العامل المساعد للقتيل، أقرأ بأنه حال تواجده بالمحل، حضر أحد الأشخاص بغرض شراء مشغولات ذهبية، وانصراف العامل من المحل بقصد شراء بعض الاشياء، وعقب حضوره مرة أخرى فوجى بمقتل مالك المحل «حسنى الخناجرى» وسرقه المجوهرات.



عقب إجراء الفحص والتحرى وتتبع خيوط الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة، تمكنت مأمورية أمنية من تحديد هوية القاتل وإلقاء القبض عليه، وبينت التحريات أن الجانى شخص عاطل، يقيم فى منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وأنه نفذ جريمة القتل، وسرق مشغولات ذهبية تمثلت فى عدد من الغوايش والأنسيالات والخواتم والسبائك والجنيهات الذهبية وغيرها من المصوغات الذهبية ومبلغ مالي.

ودلت تحريات المباحث الجنائية، على أن المتهم اختبأ لدى أحد معارفه وشريكه بحوار المحل (مسرح الجريمة)، فى ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها، والذى تم ضبطه، وكشف هوية منفذ الجريمة وإلقاء القبض عليه، وأضافت التحريات الأمنية أن المتهم بعد الانتهاء من تنفيذ جريمته البشعة، لاذ بالهرب، والاختباء عند شقيقته فى منطقة ناهيا بالجيزة، والتى تم القبض عليها، وبمناقشة الجانى أقر بارتكابه الجريمة، وأنه تصرف فى المسروقات حيث أعطى طليقته جزءا منها لبيعها.

كشف المتهم تفاصيل جريمته، وقال إنه خطط لارتكاب الواقعة قبلها بأيام، حيث قام بمراقبة محل الذهب المستهدف الملوك للمجنى عليه «حسنى الخناجرى»، حتى يتمكن من سرقة المشغولات الذهبية، وأضاف القاتل: عملت خطة عشان أعرف أسرق الذهب من المحل، لفيت حولين المكان أكتر من مرة عشان أعرف هدخل أمتى وازاى، وضمن الخطة دخلت المحل مرتين، الزيارة الأولى كانت فى الواحدة ظهرًا يوم الجريمة بحجة السؤال والاستفسار عن سعر الذهب، وقتها لقيت المحل فيه ناس وزحمة وخرجت علطول... مش هينفع أنفذ الجريمة.

وأوضح القاتل أنه توجه للمحل مرة أخرى كانت فى المساء عند الساعة الثامنة مساء، وعند دخوله لمحل الخواحة فوجئ بوجود عامل؛ فابتدع المتهم حيلة لكى يتخلص من وجود العامل وأعطاه 200جنيه يشترى علبة سجائر وبعض الحاجات، حسب التحريات.