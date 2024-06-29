رد التعليم على شكاوى طلاب الثانوية العامة 2024 من امتحان الفيزياء

ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على شكاوى طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية من امتحان الفيزياء الذي أدوه صباح اليوم السبت.

وقالت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن هناك لجنة متخصصة لمراجعة امتحان الفيزياء والوقوف على حقيقة شكاوي الطلاب ومدى مطابقة الامتحان للمواصفات.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الفنية المتخصصة ستراجع مدى مطابقة امتحان الفيزياء للمواصفات ونموذج الإجابة ويتم التعديل في حالة وجود أي خلل.

انهيار طلاب الثانوية العامة 2024 بعد امتحان الفيزياء

انهار طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية، اليوم السبت، عقب خروجهم من امتحان الفيزياء، المعروف عنها أنها "بعبع الثانوية".

وشهدت لجان الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية دموع طلاب الشعبة العلمية إثر أدائهم امتحان مادة الفيزياء.

ووصف طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان الفيزياء بأنه صعب للغاية والأسوأ في النظام الحديث، وأنه "بشع" _حسب تعبيرهم_

وقال طالب في الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية إن امتحان الفيزياء طويل ويحتاج وقتًا إضافيًا، وإن الأسئلة ليست مباشرة وتحتاج تفكير ووقت أكثر.

ولفت طالب آخر في الثانوية العامة 2024 إلى أن امتحان الفيزياء غير متوقع على الإطلاق، وأنه يحتوي أسئلة تعجيزية.

وقالت طالبة في الثانوية العامة 2024 إن امتحان الفيزياء صعب جدا، وإن من يقول إنه سهل هو الطالب الغشاش، واصفة الامتحان بالمعقد.

وذكر طلاب في الثانوية العامة 2024 أن امتحان الفيزياء به سؤال ليس له إجابة من ضمن الاختيارات الموجودة.

تقييم المعلمين لامتحان الفيزياء

وقيّم معلمو الفيزياء امتحان الثانوية العامة 2024 الذي يؤديه الطلاب اليوم السبت، الموافق 29 يونيو 2024، ورقيًا بنظام "أوبن بوك".

وأوضح أحد المعلمين أن امتحان الفيزياء في الثانوية العامة فوق المتوسط وبه أسئلة كتير شكلها يبدو جديد على الطالب، وبالتالي يحتاج إلى طالب فاهم وليس حافظ.

ولفت معلم آخر إلى أن امتحان الفيزياء في الثانوية العامة 2024 طويل وبه عدة تركات للطالب المتميز، ويحتاج إلى وقت أطول.

ونوه معلم آخر بأن امتحان الفيزياء في الثانوية العامة 2024 يحتاج الطالب الذي فهم المنهج واستوعبه جيدا وليس الطالب العادي.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 في الفيزياء

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 في الفيزياء 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ونحتوي امتحانات الثانوية العامة 2024 في الفيزياء على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق.

