برقم قياسي.. نجم الريال يتألق في كوبا أمريكا

يتابع العالم في الوقت الحالي مباريات بطولة كوبا أمريكا 2024، لمشاهدة مجموعة من أبرز اللاعبين في العالم مع منتخبات بلادهم في البطولة القارية.

وزادت متعة المشاهدة في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة المقامة في أمريكا، بالتحديد في لقاء الأمس بين البرازيل وباراجاوي.

حيث تمكن فينيسيوس جونيور لاعب منتخب البرازيل من تسجيل هدفين في شباك باراجواي، وقيادة منتخب بلاده للفوز وتحقيق 3 نقاط ثمينة بمنافسات "كوبا أمريكا".

ونجح السيليساو في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، في مجموعة تضع البرازيل في مواجهة كل من كوستاريكا وتعادلت سلبيًا معها بالجولة الأولى، وباراجواي بالإضافة إلى منتخب كولومبيا.

تفاصيل مباراة البرازيل وباراجاوي

نجح منتخب البرازيل بعد محاولات عدة من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 35 عن طريق فينيسيوس جونيور.

ثم تمكن سافيو من استغلال خطأ دفاعي من لاعبي باراجواي وحارس مرماهم وسدد كرة ببراعة في المرمى في الدقيقة 43 معلنا عن الهدف الثاني.

وبشكل مفاجئ نجح فينيسيوس من تسجيل الهدف الثالث لمنتخب البرازيل في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل ضائع بالشوط الأول بعد هجمة سريعة.

بينما تمكن منتخب أوروجواي من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 48 وذلك عن طريق تصويبة صاروخية من عمر الديريتي.

ونجح لوكاس باكيتا في تسجيل الهدف الرابع لمنتخب البرازيل في الدقيقة 65 عن طريق ركلة جزاء.

وأهدر البرازيلي لوكاس باكيتا ضربة جزاء في الدقيقة 31 بغرابة شديدة حيث سددها بعيداً عن المرمى تماماً.



رقم قياسي لـ فينيسيوس جونيور

البرازيل وباراجاوي

وأصبح فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الإسباني، أول لاعب برازيلي يسجل هدفين في الشوط الأول في كوبا أمريكا.

وذلك منذ ثنائية كوتينيو ضد هايتي في عام 2016، وكانت أيضًا أول ثنائية له مع المنتخب البرازيلي.

من المقرر أن يلاقي منتخب البرازيل نظيره منتخب كولومبيا في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكوبا أمريكا 2024 يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو المقبل، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



كولومبيا تتأهل لربع النهائي

وفي إطار المجموعة ذاتها، نجح منتخب كولومبيا في مواصلة انطلاقته المثالية في بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد تحقيقه الفوز الثاني بدور المجموعات على نظيره منتخب المكسيك.

وجاء ذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "ستايت فارم"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كوبا أمريكا 2024، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق المنتخب الكولومبي فوزا مريحا على كوستاريكا بنتيجة 3-0، صباح اليوم السبت، ليضمن تأهله إلى ربع النهائي.

تقدم "لوس كافيتيروس" بهدف أول من ركلة جزاء، سجله لويس دياز بعد مرور نصف ساعة.

وفي الشوط الثاني، سجلت كولومبيا هدفين متتاليين في غضون 3 دقائق، عن طريق دافينسون سانشيز وجون كوردوبا.

بهذه النتيجة، رفعت كولومبيا رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، لتضمن التأهل إلى ربع النهائي رفقة الأرجنتين وفنزويلا.

وأصبح منتخب كولومبيا رابع المتأهلين لربع نهائي كوبا أمريكا 2024، بعد الأرجنتين وفنزويلا وأوروجواي في المجموعات الأولى والثانية والثالثة على الترتيب.

‏‎واستهل منتخب كولومبيا مشواره في كوبا أمريكا بفوز ثمين على باراجواي بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل منتخب كوستاريكا بدون أهداف مع البرازيل.

ومن المنتظر أن تختتم المجموعة بلقائي كولومبيا مع البرازيل وكوستاريكا ضد باراجواي فجر الأربعاء المقبل.