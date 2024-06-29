غضب واستياء من امتحان الفيزياء بالإسماعيلية

سادت حالة من الغضب والاستياء بين طلاب القسم العلمي بالثانوية العامة بلجان الإسماعيلية، بسبب ما وصفوه بصعوبة امتحان الفيزياء، وما أثير من أنباء عن تسريب الامتحان على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بعد نحو ساعة من بدء الامتحان .

وجاءت شكاوى الطلاب من مستوى امتحان الفيزياء واحتياجه لوقت كبير حتى يتمكن الطلاب من حل المسائل، في الوقت الذي انتاب أولياء الأمور حالة من الهلع والتوتر سيطرت عليهم خارج لجان الامتحانات طوال الثلاثة ساعات المحددة لاجابة الامتحان .

وتباينت آراء طلاب الأدبي حول مستوى امتحان مادة التاريخ ففي الوقت الذي أكد فيه الطلاب أن مستوى الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط أكد البعض ان هناك أسئلة غير مباشرة واجابتها متشابهة.

وتتم الامتحانات داخل 31 لجنة بالإسماعيلية موزعة على 8 إدارات تعليمية لاستقبال نحو 9 آلاف و 955 طالبًا وطالبة بشعبتي العلمي علوم ورياضة والأدبي .

وطالب وكيل الوزارة، رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس وتوفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

وشدد بحيري، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والمحافظة على انضباط العملية الامتحانية داخل اللجان وعدم السماح باصطحاب اجهزة الهاتف المحمول أو أى أجهزة إلكترونية أخرى داخل مقر لجان سير الامتحان سواء من الطلبة أو الملاحظين.

وأكد وكيل الوزارة، أن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعًا، مشددًا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة، مطالبا رؤساء اللجان بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

وأكد الدكتور محمد بحيري، على رؤساء اللجان بضرورة توجيه الملاحظين للتأكد من قيام كل طالب بكتابة بياناته على أوراق الإجابات الخاصة به (البابل شيت)، مؤكداً على ضرورة تواجدهم في اللجان في تمام الساعة السابعة صباحاً استعداداً لاستلام صناديق الأسئلة مع تواجد الملاحظين والمراقبين في الساعة الثامنة وذلك لتنظيم دخول الطلاب بالتنسيق مع مسئولي أمن اللجان و تفعيل استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أي أجهزة في حوزة الطلاب، وذلك من أجل تحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية.