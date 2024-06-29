موعد مباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب إيطاليا لخوض مواجهة قوية أمام سويسرا في دور ثمن النهائي من بطولة يورو 2024.

وكان منتخب إيطاليا قد تأهل من دور المجموعات كثاني مجموعته بأربع نقاط خلف ألمانيا كما تأهلت سويسرا كوصيف المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط.

موعد مباراة إيطاليا وسويسرا

يستضيف ملعب برلين الأولمبي مباراة إيطاليا وسويسرا مساء اليوم السبت في تمام السابعة بتوقيت مصر والسعودية في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة يورو 2024.

القنوات الناقلة..

تنقل مجموعة بي إن سبورتس مسابقة يورو 2024 في منطقة الشرق الأوسط كونها الناقل الحصري والوحيد وستذاع مباراة إيطاليا وسويسرا عبر شاشة beIN Sports HD 1 Max وسيتولى التعليق الصوتي حفيظ دراجي.

قائمة إيطاليا في يورو 2024

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) وأليكس ميريت (نابولي)، وغولييلمو فيكاريو (توتنهام هوتسبر).

الدفاع: أليساندرو باستوني وماتيو دارميان وفيديريكو ديماركو (إنتر ميلان) وراؤول بيلانوفا وأليساندرو بونجيورنو (تورينو) وريكاردو كالافيوري (بولونيا) وفيدريكو غاتي أندريا كامبياسو (يوفنتوس) وجيانلوكا مانشيني (روما) وجيوفاني دي لورينتسو (نابولي).

الوسط: نيكولو باريلا (إنتر ميلان) وبريان كريستانتي ولورينزو بيليغريني (روما) ونيكولو فاغيولي (يوفنتوس) ومايكل فلورنينشو (هيلاس فيرونا)، وجورجينو (تورينو) ودافيدي فراتيسي (إنتر).

الهجوم: فيديريكو كييزا (يوفنتوس) وستيفان الشعراوي (روما) وجياكومو راسبادوري (نابولي) وماتيو ريتيجي (جنوى) وجيانلوكا سكاماكا (أتالانتا)، وماتيا زاكاني (لاتسيو).