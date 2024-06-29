رابطة الأندية تُصدر بيانًا رسميًا بشأن إلغاء مباراة بيراميدز وسموحة

أصدرت رابطة الأندية المصرية بيانًا رسميًا بشأن ما حدث خلال مواجهة بيراميدز وسموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.



وكان حكم مواجهة بيراميدز وسموحة، قد قام بإلغاء مواجهة بيراميدز أمام سموحة، بعدما اشتعلت النيران في أحد الأسلاك الخاصة بغرفة الفيديو.

وتقدم حسام حسن في المباراة لسموحة أمام بيراميدز من ركلة جزاء، فيما عادل فيستون ماييلي النتيجة لبيراميدز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من المباراة.

بيان رابطة الأندية المصرية

جاء بيان رابطة الأندية، كالتالي: "إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز نظراً للحريق الذي نشب في استاد الإسكندرية، إدارة المسابقات تنتظر تقرير حكم المباراة والمراقب وإدارة استاد الإسكندرية، وستصدر رابطة الأندية القرار بعد نهاية مباريات الجولة.

وأختتم البيان: "تتمنى رابطة الأندية المحترفة التوفيق للجميع".