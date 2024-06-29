تعليق ناري من عبدالناصر زيدان على استكمال الزمالك لمسابقة الدوري

علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على بيان الزمالك الخاص باستكمال الدوري والتراجع عن قرار الإنسحاب، بعد تحقيق العديد من المطالب.

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس"، والمذاع على "قناة الشمس"، إن تراجع الزمالك مثل حلفاني بالطلاق الاثنين سقطوا بعد عدم إقامة مباراة القمة، وتراجع إدارة الأبيض عن الإنسحاب واستكمال مسابقة الدوري.

وأضاف، بيان الزمالك استفزني للغاية ولماذا 3 ورقات، والبيان غير مرتبط بالمباراة، وأين نتائج قراراتك.

وأضاف، أن هذا البيان لسه له قيمة بالنسبة لرابطة الأندية، لأن من الطبيعي أن يذهب الفرق لخوض المباريات.

وأكمل، ليس من الطبيعي أن كل مباراة يصدر الأندية بيانا لخوض المباراة.

وتابع، لماذا الهجوم على الإعلام وعلى كل المسؤولين في البيان.