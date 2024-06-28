لحظة اشتعال حريق استاد الإسكندرية أثناء مباراة بيراميدز وسموحة (فيديو)

اندلع حريق في استاد الإسكندرية خلال مباراة، بيراميدز وسموحة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة في استادالأسكندرية

وعرضت قناة “أون تايم”، مقطع فيديو، مساء اليوم الجمعة، للحظة الحريق في استاد الإسكندرية وإخلاء جماهير ولاعبي سموحة وبيراميدز وسط حالة من الهلع والرعب بين الجميع.

ايقاف مباراة بيراميدز وسموحة وقطع الكهرباء داخل استاد الإسكندرية

وتم ايقاف مباراة بيراميدز وسموحة وقطع الكهرباء داخل استاد الإسكندرية بسبب وجود حريق في غرفة التحكم بالمقصورة الرئيسية بالاستاد، وتم إخلاء الملعب من الحضور عقب تطاير الدخان فى مقصورة المباراة بعد اشتعال الحريق داخل غرفة التحكم فى الكابلات.

وتم الدفع ب10 سيارات اطفاء الى الاستاد لمحاولة السيطرة على الحريق قبل امتداده الى المبانى بالاضافة لتواجد عربات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين.تسبب الحريق فى اطفاء اثنين من اعمدة الانارة داخل الملعب .

وتوقف اللقاء بعد 5 دقائق فقط من أحداث الشوط الثاني، والنتيجة تشير للتعادل بنتيجة 1-1 بين الفريقين

وكانت قد انقدت العناية الالهية العشرات من المواطنين والاعبين من الموت المحقق اثر نشوب حريق هائل بستاد الاسكندرية



كان مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ لادارة الحماية المدنية بنشوب حريق هائل بستاد الاسكندرية اثناء مباراة براميدز وسموحة .

انتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية الميدانية بمعداتها وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق هائل بغرفة التحكم اثر حدوث ماس كهربائى باحد ابراج الانارة اثناء الشوط الثانى فى الدقيقة الرابعة شب حريق بالغرفة مما اسفر عن خروج دخان وتطاير الحريق ، حدث حالة من الهرج والمرج الفزع بين المواطنين والاعبين . تقوم قوات الحماية المدنية بمحاولة الاطفاء قبل تطاير النيران باقى اجزاء الاستاد

كشف مصدر مسئول ان الأزمة حدثت بسبب وجود "ماس كهربائي" في غرفة التحكم الكهربائي للبرج الثاني في المقصورة، ليتصاعد الدخان في وجود الجماهير، وأوضح أنه سرعان ما اتجهت عربات الإطفاء والإسعاف لإنهاء الأزمة، ومازال مراقب المباراة ينتظر قرار قوات الأمن، لمعرفة إمكانية استكمال اللقاء من عدمه.