بعد أزمته مع شيرين عبد الوهاب.. حسن الشافعي يفجر مفاجأة ويلجأ للقضاء

شهدت أزمة شيرين عبد الوهاب تطورات سريعة إذ اتهمت شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني، باستغلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والسطو على حقوقها، مما دفع الملحن حسن الشافعي للرد بصفته واحد من ملاك الشركة، حيث أصدر بيانًا عبر حسابه على إنستجرام شرح فيه كواليس التعاقد مع المطربة المصرية، وعلمها المسبق بالتعاقد وتفويضها لشقيقها محمد بتوقيع العقود بموجب توكيل رسمي.

حسن الشافعي

حسن الشافعي يرد على ادعاءات شيرين عبد الوهاب

فوجئت شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني، بتصريحات شيرين عبد الوهاب والتي اتهمت فيها شقيقها محمد ببيع حقوق استغلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة اليوتيوب دون علمها، ليصدر الملحن حسن الشافعي بيانًا بالأدلة يرد فيه على النجمة المصرية، مؤكدًا أن ما قالته ادعاءات.

نشر حسن الشافعي البيان على خاصية "الاستوري" عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام وعلق كاتبًا :" كنت واخد عهد على نفسي إني مش هستخدم السوشيال ميديا غير عشان أشارك حاجات إيجابية أو تخص الفن أو قضية أنا مؤمن بيها".

حسن الشافعي وشيرين

واستكمل المحلن المعروف: لكن للأسف الادعائات الباطلة اللي بنواجهها من فترة طويلة قبل شركتي The Basement Records وجب الرد عليها عشان من حق الناس إننا نوضحلهم حقيقتها.

وأضاف :"هفضل عند موقفي، النزاعات يحكم فيها القضاء، والبيان ده غرضه توضیح الموقف الحالي، وأتمنى إننا منضطرش نتكلم في الموضوع ده تاني لحد ما القضاء يصدر حكمه".

حسن الشافعي

حسن الشافعي وشيرين

أول رد من شركة ذي بيسمنت بعد أزمتها مع شيرين

وجاء في البيان الذي أصدره حسن الشافعي عبر خاصية استوري على إنستجرام: أعددنا نحن مكتب حافظ وشركاه، محامون شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني ش.ذ.م.م.. هذا البيان الرسمي بناء على طلب موكلنا شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني وبالنيابة عنه، ردا على ما تناولته البرامج الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 من ادعاءات باطلة جاءت على لسان الفنانة شيرين عبد الوهاب وببيان محاميها.

وأكملت الشركة :"الفنانة شيرين عبد الوهاب يربطها بشركة ذي بيسمنت عقد اتفاق على تشغيل خدمة اليوتيوب واستغلال المصنفات الفنية بتاريخ 2018/10/11 والساري مدته من 2018/09/2، وإذ تؤكد أن الشركة قد بدأت في تقديم الخدمة فعلياً منذ ذلك الوقت، ووكلت الفنانة شيرين عبد الوهاب شقيقها محمد عبد الوهاب للتوقيع على العقد سالف البيان بموجب توكيل خاص يبيح التعاقد على مصنفاتها الفنية وتوكيل رسمي شامل عام + بنوك صدرا في يوم 2018/10/11".

أوضحت الشركة أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت على علم بتفاصيل العقد وأنها وكلت شقيقها محمد عبد الوهاب ولا يتصور توقيع العقد دون علمها قائلة :" شيرين عبد الوهاب كانت على علم يقيناً بذلك التعاقد، وما يؤكد ذلك: 1- قبولها دعوة شركة ذي بيسمنت على اليوتيوب لانضمام قناتها رسمياً لشركة ذي بيسمنت، وذلك تفعيلاً لحق شركة ذي بيسمنت في إدارة قناة الفنانة شيرين عبد الوهاب لصالحها تنفيذاً لشروط وأحكام العقد، ومن ثم لا يتصور ذلك دون علم أو موافقة الفنانة شيرين عبد الوهاب".

أزمة شيرين عبد الوهاب