كانت تعلم بالتفاصيل.. الشركة المتعاقدة ترد على تصريحات شيرين عبد الوهاب

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد كشف طليقها الفنان حسام حبيب في تسجيلات صوتية مسربة عن أزمتها مع عائلتها وخاصة شقيقها محمد عبد الوهاب والذي استغل حسابتها اعلى مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة اليوتيوب.

شيرين عبد الوهاب وشقيقها

شيرين عبد الوهاب تساند حسام حبيب وتتهم شقيقها باستغلالها

قالت شيرين عبد الوهاب في تسجيل أذاعه برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب :" فوجئت باللي حصل على السوشيال ميديا بين محمد عبدالوهاب وحسام حبيب، وحبيت أكد إن كلام حسام مضبوط جدا، وأخويا فعلا باعني، والتصريح اللي نزل دا نزل من المحامي محمد شاعر المستولي على السوشيال ميديا بتاعتي، وبتوكيل أنا كنت عاملاه له قديم مضى له ورقة أو عقد تملكه من حساباتي، وموقعين بتاريخ قديم، كل كلام حسام حبيب مضبوط، وماتصدقوش أي حاجة من كلام محمد عبدالوهاب".

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أول رد من ذي بيسمنت للإنتاج الفني بعد ادعاءات شيرين عبد الوهاب

خلال الساعات القليلة الماضية، أصدر شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني بيانًا توضح فيه كواليس التعاقد مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وعلمها المسبق بالتعاقد وتفويضها لشقيقها محمد بتوقيع العقود بموجب توكيل رسمي.

وقالت الشركة في البيان :" أعددنا نحن مكتب حافظ وشركاه، محامون شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني ش.ذ.م.م.. هذا البيان الرسمي بناء على طلب موكلنا شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني وبالنيابة عنه، ردا على ما تناولته البرامج الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 من ادعاءات باطلة جاءت على لسان الفنانة شيرين عبد الوهاب وببيان محاميها".

شيرين عبد الوهاب

وأكملت الشركة :" أولاً: الفنانة شيرين عبد الوهاب يربطها بشركة ذي بيسمنت عقد اتفاق على تشغيل خدمة اليوتيوب واستغلال المصنفات الفنية بتاريخ 2018/10/11 والساري مدته من 2018/09/2، وإذ تؤكد أن الشركة قد بدأت في تقديم الخدمة فعلياً منذ ذلك الوقت، ووكلت الفنانة شيرين عبد الوهاب شقيقها محمد عبد الوهاب للتوقيع على العقد سالف البيان بموجب توكيل خاص يبيح التعاقد على مصنفاتها الفنية وتوكيل رسمي شامل عام + بنوك صدرا في يوم 2018/10/11".

شيرين عبد الوهاب كانت على علم بالتفاصيل

أوضحت الشركة أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت على علم بتفاصيل العقد وأنها وكلت شقيقها محمد عبد الوهاب ولا يتصور توقيع العقد دون علم الفنانة أو موافقتها قائلة :" شيرين عبد الوهاب كانت على علم يقيناً بذلك التعاقد، وما يؤكد ذلك: 1- قبولها دعوة شركة ذي بيسمنت على اليوتيوب لانضمام قناتها رسمياً لشركة ذي بيسمنت، وذلك تفعيلاً لحق شركة ذي بيسمنت في إدارة قناة الفنانة شيرين عبد الوهاب لصالحها تنفيذاً لشروط وأحكام العقد، ومن ثم لا يتصور ذلك دون علم أو موافقة الفنانة شيرين عبد الوهاب".

وأضافت الشركة في البيان الكاشف للحقائق :" فلا يستقيم أن يتم ذلك التعاقد ويتم تقديم الخدمة لصالحها طوال تلك الفترة دون علمها أو موافقتها، وتنتظر أكثر من أربع سنوات لاتخاذ إجراءات قانونية خلال عامي 2023-2024 ضد شركة ذي بيسمنت لتدعي استيلاء الشركة على قناتها باليوتيوب.

شيرين عبد الوهاب

وانهت الشركة البيان :" قيام الفنانة شيرين عبد الوهاب بتاريخ 30-8-2018 بنشر صورة لها على حسابها الشخصي بإنستغرام تحتفل فيها بحصولها على درع اليوتيوب الذهبي - ووصول قناتها على اليوتيوب لمليون مشترك - وتناولت بالشكر في تعليقها على تلك الصورة شركة ذي بيسمنت لمجهودهم ودعمهم لها لتحقيق هذا الإنجاز، وتنوّه أن تاريخ هذه الصورة يؤكد أن الخدمة قد بدأت فعلياً قبل تاريخ التعاقد".