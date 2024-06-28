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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبداللطيف يشيد ببيان الزمالك بعد عودته للدوري

وليد عبداللطيف
وليد عبداللطيف

أثنى وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق ببيان الأبيض، الذي أعلن من خلاله العودة لاستكمال مبارياته في بطولة الدوري العام.

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موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

أضاف وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية: "بيان الزمالك محترم، وتمت كتابته بشكل محترم، ومجلس الإدارة لن يصدر بيانًا نعلق عليه بشكل سيء، لأنه يحترم جميع المؤسسات".

وتابع: "عودة نادي الزمالك للدوري مكسب للكرة المصرية، الكرة في مصر هي أهلي وزمالك، والنادي أوضح في بيانه أنه خرج ببعض المكتسبات".

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وواصل: "الزمالك من الناحية الفنية به العديد من اللاعبين المميزين، ولكن مع الإصابات تصبح هناك أزمة، نظرًا لعدم وجود البديل الجيد".

و أختتم وليد صلاح عبد اللطيف تصريحاته قائلًا: "مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا ستكون قوية، و الدوري لا توجد به مباراة سهلة، و على اللاعبين الالتزام بتعليمات الجهاز الفني".

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