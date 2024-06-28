جوميز يعلن قائمة الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا

بعد بيان التراجع والمشاركة فى الدورى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها غداً السبت بإستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي– عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال – عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو"