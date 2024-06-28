غدا.. المرحلة الثالثة من اختبارات المقاولون في المنوفية والشرقية والإسكندرية

أعلن نادي المقاولون العرب استمرار المرحلة الثالثة من الاختبارات الخارجية لذئاب الجبل بمحافظات المنوفية والشرقية والاسكندرية غدا السبت 29 يونيو.

لجميع المراحل السنية من مواليد 2005 وحتى ٠2017

مواعيد الاختبارات الخارجية بمحافظة

المنوفية

*محافظة المنوفية *

مدينة سرس الليان

يوم السبت الموافق 29-6-2024

9:00 صباحا

ملعب محمد أمين (بجوار محطة القطار )

المنسق/ أكاديمية المقاولون العرب

فرع المنوفية

كابتن / عبد الناصر مصطفي عبد الوهاب



مواعيد الاختبارات الخارجية بمحافظة

الشرقية

*محافظة الشرقية *

مدينة الزقازيق

يوم السبت الموافق 29-6-2024

9:00 صباحا

ملعب استاد جامعة الزقازيق

المنسق/ أكاديمية المقاولون العرب

فرع الشرقية

الكابتن/ عصام سعيد

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مواعيد الاختبارات الخارجية بمحافظة

الاسكندرية

محافظة الإسكندرية - أبو قير

بوم السبت الموافق 29 - 6 - 2024

9:00 صباحا

ملعب المدينة الشبابية بأبو قير

المنسق/أكاديمية المقاولون العرب

فرع الإسكندرية

الكابتن/ خضر اسماعيل