محمود علاء يودع الزمالك وجماهيره برسالة مؤثرة

ودع لاعب الزمالك السابق المدافع محمود علاء جماهير الفارس الأبيض، بعدما قرر الرحيل بشكل نهائي عن النادي خلال الساعات القليلة الماضية.



وكان علاء قد عقد جلسة مع مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب من أجل الوصول لاتفاق للرحيل، بعدما قرر التنازل عن جزء كبير من مستحقاته.

رسالة محمود علاء لجماهير الزمالك

كتب محمود علاء رسالة مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال: "الزمالك أولا وأخيرا.

من لا يشكر الناس لا يشكر الله"

وتابع: "شكرا جمهور نادي الزمالك علي الدعم والمساندة طوال فتره ٧ سنوات داخل جدران النادي".

وأكمل: "عشنا فيها لحظات انتصار وفرحة بالبطولات ولحظات انكسار وكان الثابت دائما في مختلف المواقف هي الجماهير الوفية ولم أقصر أبدا بمجهودي لفرحة جمهور الزمالك واتأسف إذا كنت قصرت يوما ما ولن أنساكم أنتم في القلب وأكيد لنا لقاء".

واختتم: "اخيراً شكرا حسين لبيب ومجلس الإدارة شكرا عبد الواحد السيد شكرا جميع الأجهزه الفنية والإدارية والطبية وغرف الملابس ولجميع أصدقائي اللاعبين وأتمني التوفيق الفترة القادمة ويبقي الزمالك دائما علي منصات التتويج ووضعه الطبيعي.. الزمالك أولا وأخيرا".