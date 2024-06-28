المقاولون يعلن رحيل معتمد جمال ويكشف عن مدربه الجديد

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح الموافقة على استقالة معتمد جمال وعدم الاستمرار في قيادة ذئاب الجبل.

وكان معتمد جمال قدم اعتذاره والرحيل لمجلس إدارة المقاولون بعد انتهاء مباراة البنك الأهلي، التي أنتهت بخسارة الفريق برباعية مقابل هدف.

وقرر مجلس الإدارة إسناد المهمة للكابتن طلعت محرم مديرا فنيا للفريق، بعد رحيل معتمد جمال عن تدريب المقاولون.

وكان المقاولون قد خسر أمام البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في الأسبوع الثامن والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وتعد الخسارة الخامسة عشر التي يتلقاها المقاولون العرب هذا الموسم بعد خوض 26 مباراة، ويملك الذئاب 19 نقطة بعد تحقيق الفوز في 4 مباريات فقط، والتعادل في 7 مواجهات، وتلقت شباكه 44 هدفا، وسجل 24 آخرين.

ويعاني المقاولون من الصراع على الهبوط إلى الدرجة الأولى مع تبقي 8 مباريات على نهاية مسابقة الدوري الممتاز، ويفصله 6 نقاط للخروج من مناطق الهبوط.