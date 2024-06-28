مش موضوع كوميدي.. ياسمين عز تنتقد تعليقات قطع الكهرباء (فيديو)

وجهت الإعلامية ياسمين عز، انقطاع الكهرباء أصبح حديث الناس خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن الأمر يتجاوز الجدل حول تخفيف الأحمال وأسبابه ومدته.

انقطاع الكهرباء مش موضوع كوميدي عشان نهزر فيه،

وقالت ياسمين عز خلال برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "MBC مصر"، اليوم الجمعة، الطلاب الثانوية العامة، : "انقطاع الكهرباء مش موضوع كوميدي عشان نهزر فيه، دي أزمة فيه ناس حقيقي بتعاني منها، يعني الناس اللي بتصور نفسها، وخصوصًا المراهقين والمراهقات، داخل المصعد أثناء انقطاع الكهرباء والهزار أو السخرية من الوضع، لا يا حبيبي ولا يا حبيبتي، هذا ليس هزارًا ولا يوجد أي شيء كوميدي في ذلك.



وأضافت ياسمين عز: "هناك أشخاص يعانون من هلع وفوبيا من الأماكن الضيقة، وهذا مرض حقيقي وليس دلعًا بعض الناس لا يستطيعون التنفس لمجرد رؤية تلك المشاهد وأنتِ بتهزري ومحبوسة داخل المصعد وهو مظلم."

وتابعت ياسمين عز: "حتى لو مش بتهزر، بتفتح فيديو وتتكلم، ايه اللي هتستفيده؟ حاول تتصرف وتخرج وتنادي على حد. هذا ليس موضوعًا يجب أن نعتبره عاديًا أو نمزح بشأنه ونعمل فيديوهات "تيك توك" داخل المصعد، دا مش هزار ومش هينفع يكون حاجة عادية وهذا ليس صحيحًا".



كشف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم قطع الكهرباء خلال الأسبوع الجاري لمدة 3 ساعات يوميًا، على أن يتم العودة إلى الساعتين بدءًا من الأسبوع المقبل، موضحًا أنه من نهاية الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل سيتم التوقف تمامًا عن قطع الكهرباء في مصر خلال فترة الصيف حتى انتهائه.



وتابع، أنه تدريجيًا ومع وصول مختلف الشحنات والمنتجات المطلوبة، سيتم العمل على إيقاف انقطاع التيار الكهربائي طوال فترة الصيف.

وقف انقطاع الكهرباء بنهاية العام:

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الخطة الموضوعة من جانب الحكومة كانت تتضمن العمل على وقف انقطاع الكهرباء بنهاية العام، قائلًا: «بعد انتهاء فصل الصيف سيتبقى شهران أو ثلاثة أشهر على نهاية العام، وهو ما سيتم خلالها العمل على التقليل من تخفيف الأحمال من خلال خطة سيتم العمل عليها، والمبالغ الإضافية المطلوب تدبيرها من جانب الدولة لتوفير المنتجات والشحنات اللازمة للتقليل من تخفيف تلك الأحمال حتى نهاية العام».

خطة التخفيف:

قال الدكتور مصطفى مدبولى إنه منذ بدء هذه المشكلة وبدأت الحكومة تخفيف الأحمال، وتم الإعلان عن أنه سيكون بحدود ساعتين يوميًا، وكان شغلنا الشاغل مع الوزراء المعنيين هو كيفية الخروج من هذه الأزمة بصورة نهائية.

وتابع، أنه تم الإعلان في فترة لاحقة، حيث أنه تم وضع خطة لإنهاء مشكلة تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري 2024، وبالفعل هناك جهود كبيرة تبذل في هذا الملف، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات بهذا الشأن لتحقيق هذا الهدف، فمع زيادة الاستهلاك المرتبطة بالتنمية الكبيرة التي تنتهجها الدولة، بجانب الزيادة السكانية، هناك ضغط كبير على الموارد الدولارية لتدبير الحجم المطلوب لضمان انتظام التيار الكهربائي على مدار الـ 24 ساعة.

أسباب قطع الكهرباء:

كشف رئيس الوزراء، أنه شهد شهر يونيو 3 موجات حارة غير مسبوقة إذا ما قارناها بنفس الفترة من الأعوام الماضية، ومن بين هذه الموجات ما شهدناه خلال فترة إجازة عيد الأضحى وكانت موجة شديدة الصعوبة، وبلغت مستويات درجات الحرارة ما يزيد على 40 درجة لتصل إلى 42 و43، حيث سجلت درجة الحرارة في أسوان رقمًا قياسيًا تجاوز 50 درجة مئوية، وفي ظل هذا حرصنا على أن نتابع مع وزيري الكهرباء والبترول وجميع العاملين في الوزارتين الإبقاء على انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين فقط، حسبما ذكر رئيس مجلس الوزراء.