احمد ماهر: ترشيد استهلاك الكهرباء مسؤولية مشتركة ويجب مراعاة الفئات المتضررة

قال خبير التسويق أحمد ماهر، إن قرار رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بشأن غلق المحلات التجارية الساعة 10 مساءً يعد قرارًا جيدًا، وسيسهم بشكل كبير في الحد من أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تواجهها مصر في الوقت الحالي.

وأضاف ماهر أن هذا النوع من القرارات ليس بدعة ومعمول به في العديد من دول العالم وليس بجديد، حيث يهدف إلى تنظيم الحياة العامة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها مصر من زيادة في استهلاك الكهرباء بسبب ظروف المناخ.

وشدد على أهمية ترشيد الاستهلاك بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيساعد في الحد من السهر والتجول غير الضروريين، مما يعزز من ثقافة الترشيد بين المواطنين.

أكد على ضرورة مراعاة الفئات التي قد تتأثر سلبًا بهذا القرار، خصوصًا الأفراد الذين يعتمدون على العمل اليومي المؤقت وليس الثابت، مقترحًا توفير تعويضات أو بدائل مناسبة لهم لضمان عدم تضررهم من هذه الإجراءات.

ودعا احمد ماهر إلى ضرورة وضع حلول عاجلة لأزمة انقطاع التيار الكهربائي خصوصا المصانع والشركات، مع العمل على توزيع مدد الانقطاع على كل المناطق ودراسة أوقات الذروة بشكل جيد حتى لا تتأثر الحياة بسبب ذلك لضمان العدالة في توزيع الكهرباء من خلال مراجعة منظومة فواتير الكهرباء.

ونوه بضرورة مراعاة احتياجات كل فئة من المستهلكين، ومكافحة سرقة التيار الكهربائي ودعم شركات انتاج الطاقة الشمسية من الشركات الصغيرة لتوفير بدائل نظيفة ومستدامة للطاقة، وتشجيع استخدام الأجهزة المنزلية الموفرة للطاقة.

ولفت احمد ماهر إلى أهمية نشر الوعي حول فوائد استخدامها وتقديم حوافز مادية للمستهلكين لتشجيعهم على شرائها، وإلزام الشركات والمصانع باستخدام أحدث التقنيات الموفرة للطاقة، ودعم البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة.