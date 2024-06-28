خبير زراعي: المشروعات الجديدة أضافت نحو 5 ملايين فدان للرقعة الزراعية

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك خطوات جادة اتخذتها الدولة في إطار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة 2030 لتنمية القطاع الزراعي منذ ثورة الـ 30 من يونيو بشكل كبير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»،: « هناك في هذا الصدد محورين رئيسيين، المحور الأول وهو محور التوسع الأفقي من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى، مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون فدان، في إطار مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، توشكى الخير مليون فدان، شمال ووسط سيناء 500 ألف فدان».

المشروعات أسهمت في إضافة مئات الآلاف من الأفدنة من محصول القمح

وتابع: «تلك المشروعات أسهمت في إضافة مئات الآلاف من الأفدنة من محصول القمح المحصول الاستراتيجي الأول في مصر إلى خريطة الأمن الغذائي بشكل كبير، مما يسهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي؛ لتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي للمواطنين».

وأكمل: «فضلا عن أن تلك المشروعات تأتي في إطار ما يعرف بفكر شمول التنمية، التكامل بين التنمية الزراعية والتنمية الصناعية، مجمعات زراعية صناعية كبيرة، وعلى سبيل المثال أكبر مزرعة للتمور في مشروع توشكى 2 ونصف مليون نخلة من أنواع التمور عالية الجودة والقابلة للتصدير».

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الان بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي أيضا.



وأضاف "القصير" ان صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.



القصير أشار ايضا الى توجيهات فخامة الرئيس في تطوير منظومة الحجر الزراعى وفتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر وقال أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب.

إجمالي الصادرات

وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي

واشار التقرير الى ان إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 978 ألف 112 طن، بالإضافة إلي تصدير 862 ألف 226 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 96 ألف و286 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 82 الف و 333طن، واحتلت البطاطا على المركز الخامس في الصادرات الزراعية بإجمالي 63 ألف و337 طن، في حين احتل العنب على المركز السادس في الصادرات بإجمالي 42 ألف و 320 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي كمية بلغت 37 الف و325 طن.



احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز الثامن بإجمالي 21 الف و224 طن، يليها في المركز التاسع الثوم بإجمالي 15 الف و288 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 10 الف و 71 طن، في حين احتل الرمان على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 9134 طن.