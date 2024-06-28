الري: نعطي أولوية كبرى لإنشاء مشروعات في دول حوض النيل

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل زيارة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى دولة جنوب السودان، مؤكدا على الزيارة كانت ناجحة ومثمرة وشملت العديد من اللقاءات الثنائية شديدة الأهمية.

وأضاف المهندس محمد غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم تدشين العديد من المشروعات الجديدة، والتي كانت أهمها افتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والفيضان الذي تم تنفيذه بدعم كامل من مصر في جنوب السودان، مع تدريب العاملين في هذا المركز، مؤكدا على أهمية المركز مع التغيرات المناخية، لاتخاذ القرار الصائب والتوقع الصحيح.

تابع المتحدث باسم وزارة الري، كما تم إنشاء قبل ذلك مركز للتنبؤ في دولة الكونغو، لافتًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية تعطي أولوية كبرى لدعم أشقائنا في القارة الإفريقية في مجال الموارد المائية وعلى رأسهم دول حوض النيل.

واختتم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، زيارته لجنوب السودان، بلقاء توت جواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، وتوجه بالشكر للقيادة السياسية بدولة جنوب السودان على الدعم المقدم منها والمتابعة المستمرة للمشروعات التى يتم تنفيذها، والتى تلقى قبول ويشعر بتأثيراتها الإيجابية فئة كبيرة من المواطنين بجنوب السودان.

وتوجه المستشار توت جواك بالشكر للدكتور هانى سويلم على الزيارة الهامة، واهتمام مصر بدعم دولة جنوب السودان فى العديد من المجالات التى تخدم مواطنى جنوب السودان مثل التعليم والصحة، بالإضافة للعلاقة المتميزة مع وزارة الموارد المائية والري المصرية خاصة فى ظل المصير المشترك الذى يربط البلدين، مما يدفع بزيادة التنسيق على كافة المستويات بين مصر وجنوب السودان، واختتما أعمال اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الفنية من الجانبين.