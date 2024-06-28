شهدت قرية فيديمين التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، واقعة مأسوية اليوم الجمعة، بعد العثور على جثمان سائق توك توك بأرض زراعية بدائرة مركز شرطة سنهور، كان متغيبا منذ 11 يوما.

كان متغيبا منذ 11 يوما..العثور على جثة سائق توكتوك في الفيوم

واستخرجت جثة المتغيب بمعرفة فريق من البحث الجنائي وقسم الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي والنيابة، إذ كانوا في محل الواقعة لمعرفة ملابساتها وظروفها.

وباشرت وحدة مباحث مركز شرطة سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، التحقيق والبحث حول اختفاء ربيع. أ 27 سنة، عقب قيام أسرته بتحرير محضر بتغيبه عن المنزل، وبعد مرور 11 يوما ومع خيط البحث والتحري توصلت المباحث إلى أن أصابع الاتهام صوبت نحو شخص يدعى إسلام. ج. م 25 سنة، مقيم بقرية فيديمين بدائرة المركز، لاتهامه بقتل وسرقة سائق التوك توك ودفنه في أرض زراعية للتخلص منه وإبعاد الشبهة عنه بعد سرقة مبلغ مالي قدره 90 ألف جنيه نظير ثمن التوك توك لمالكه المجني عليه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم استدرج سائق التوك توك بعد شرائه منه بمبلغ 90 ألف جنيه من أجل سرقة المبلغ المالي منه، وبعد وصوله اعتدى عليه في أرض فضاء على أطراف القرية، وقتله وتخلص منه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ودفنه في أرض زراعية مجاورة للحيز العمراني، وفر هاربًا.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا يفيد بتغيب سائق توك توك، منذ 11 يوما بفيديمين التابعة لمركز شرطة سنهور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وبتقنين الإجراءات وتتبع خط سير المجني عليه، تبين أنه يدعى إسلام.ج.م 25 سنة عاطل، وتمكن فريق من رجال مباحث قسم شرطة سنهور من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

واعترف المتهم أنه كان يمر بضائقة مالية وقرر سرقة الــ توك توك وثمنه من البائع والتخلص من قائده، وأرشد عن مكان دفن جثة سائق الــ توك توك.

غدا.. الحكم في دعوى اتهام اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بفتاة

كما تنظر محكمة استئناف الاقتصادية غدا، جلسة الحكم في دعوى تعويض مليون جنيه ضد اليوتيوبر أحمد حسن لاتهامه بالتحرش بفتاة، وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها، وصدور قرار نهائي بتغريمه 20 ألف جنيه.

وكان المحامي أشرف فرحات أقام دعوى تعويض ضد اليوتيوبر أحمد حسن بعد استلام الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض؛ بتأييد حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

وقضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر محادثات إلكترونية، قبل أن يسدد أحمد حسن الغرامة الموقعة عليه، والتقدم باستئناف أمام المحكمة المختصة.

وأثبتت التحريات بخصوص الواقعة “تورط أحمد حسن بالتحرش بـ«سما» من خلال محادثة بواتس آب، بعد ساعات من إعلانه عن حاجته لفتاة لتقديم دور البطولة بفيلم قصير، ثم تحرش بها وعرض عليها إقامة لقاء محرم داخل الفيلا الخاصة به بمدينة أكتوبر، بالإضافة إلى طلبه الحصول على صور خاصة منها”.

وقالت التحريات “ثبت باستخدام التقنيات الحديثة إن المشكو في حقه اليوتيوبر أحمد حسن هو مستخدم شريحة الهاتف التي ارتكبت بها واقعة التحرش بـ «سما» وتحريضها على ارتكاب الفسق”.

وأشارت التحريات إلى أنه بتتبع رقم الهاتف المقدم في البلاغ، تبين أن المتهم أحمد حسن مقيم بمنطقة البساتين، وهو مالك الشريحة التي تم استخدامها في واقعة التحرش، وبفحص تطبيق واتس آب الخاص بالمجني عليها، تبين وجود محادثات بينها وبين صاحب الرقم المحمول الذي يستخدمه أحمد حسن، واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها سما محمد، والتي قالت إن اليوتيوبر أحمد حسن تحرش بها لفظيا.

وأضافت المجني عليها في نص التحقيقات أن هناك فتيات أخريات وقعن ضحية المتهم، وهن على استعداد للإدلاء بأقوالهن في الوقائع اللاتي تعرضن لها.