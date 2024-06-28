أحمد دياب يكشف مصير مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري بعد إلغائها

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة عن موقف مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري بعد إلغائها بعد حادث "ماس كهربائي" أدى إلى نشوب حريق خلال المباراة التي أقيمت على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الدوري الممتاز.

قال أحمد دياب: الحادث الذي وقع في استاد الإسكندرية لا يمكن وصفه بمجرد انقطاع للتيار الكهربائي، فقد كان عن طريق ماس كهربائي أدى إلى نشوب حريق.

وتابع: مما تسبب في إيقاف المباراة، وبناءً على ذلك، فإن الحالة تندرج تحت بند الظروف القهرية، وسيتم إعادة تنظيم المباراة في وقت لاحق.

وتابع دياب: سيتم إعادة مباراة سموحة وبيراميدز من بدايتها لأن توقف اللقاء بسبب الماس الكهربائي يندرج تحت بند "الظروف القهرية".

وواصل: مباراة سموحة وبيراميدز ستُعاد من البداية في موعد لاحق تحدده لجنة المسابقات وفقا للائحة.

وكان حكم المباراة قرر إيقاف مباراة بيراميدز وسموحة وقطع الكهرباء داخل استاد الإسكندرية بسبب وجود حريق في غرفة التحكم بالمقصورة الرئيسية بالاستاد، بالإضافة إلى إخلاء الملعب من الحضور عقب تطاير الدخان فى مقصورة المباراة بعد اشتعال الحريق داخل غرفة التحكم فى الكابلات، قبل أن يتم إلغاء المباراة في النهاية.