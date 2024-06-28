تنظر محكمة استئناف الاقتصادية غدا، جلسة الحكم في دعوى تعويض مليون جنيه ضد اليوتيوبر أحمد حسن لاتهامه بالتحرش بفتاة، وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها، وصدور قرار نهائي بتغريمه 20 ألف جنيه.

غدا.. الحكم في دعوى اتهام اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بفتاة

وكان المحامي أشرف فرحات أقام دعوى تعويض ضد اليوتيوبر أحمد حسن بعد استلام الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض؛ بتأييد حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

وقضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر محادثات إلكترونية، قبل أن يسدد أحمد حسن الغرامة الموقعة عليه، والتقدم باستئناف أمام المحكمة المختصة.

وأثبتت التحريات بخصوص الواقعة “تورط أحمد حسن بالتحرش بـ«سما» من خلال محادثة بواتس آب، بعد ساعات من إعلانه عن حاجته لفتاة لتقديم دور البطولة بفيلم قصير، ثم تحرش بها وعرض عليها إقامة لقاء محرم داخل الفيلا الخاصة به بمدينة أكتوبر، بالإضافة إلى طلبه الحصول على صور خاصة منها”.

وقالت التحريات “ثبت باستخدام التقنيات الحديثة إن المشكو في حقه اليوتيوبر أحمد حسن هو مستخدم شريحة الهاتف التي ارتكبت بها واقعة التحرش بـ «سما» وتحريضها على ارتكاب الفسق”.

وأشارت التحريات إلى أنه بتتبع رقم الهاتف المقدم في البلاغ، تبين أن المتهم أحمد حسن مقيم بمنطقة البساتين، وهو مالك الشريحة التي تم استخدامها في واقعة التحرش، وبفحص تطبيق واتس آب الخاص بالمجني عليها، تبين وجود محادثات بينها وبين صاحب الرقم المحمول الذي يستخدمه أحمد حسن، واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها سما محمد، والتي قالت إن اليوتيوبر أحمد حسن تحرش بها لفظيا.

وأضافت المجني عليها في نص التحقيقات أن هناك فتيات أخريات وقعن ضحية المتهم، وهن على استعداد للإدلاء بأقوالهن في الوقائع اللاتي تعرضن لها.

حبس قاتل نقاش قتل عامل في دار السلام

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقتل أحد الأشخاص، يعمل نقاش بمنطقة دار السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره عبر بعض المواقع الإخبارية، بشأن واقعة مقتل أحد الأشخاص بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، حيث نجحت في ضبط مرتكب الواقعة.

ورصدت الوزارة ما تم نشره عبر بعض المواقع الإخبارية، بعنوان البحث عن المتهمين بقتل عامل وإلقاء جثته داخل توك توك بدار السلام.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجاري، تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، حدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول نقاش، توفى مُتأثرا بإصابته بجرح نافذ بالرقبة، وطرف ثان سايس بجراج، مقيمان بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته السلاح المُستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.