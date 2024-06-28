جامعة الملك سلمان تنعى طالب طب أسنان أنهى حياته بعد رساله أهله

نعت جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة طور سينا التابعة لمحافظة جنوب سيناء، الطالب محمد مصطفى - الطالب بالمستوى الثانى لمجال طب الأسنان.

وجاء بيان الجامعة كالتالي:-

إنا لله وإنا إليه راجعون.. ببالغ الحزن والأسى تنعى جامعة الملك سلمان الدولية برئاسة الدكتور أشرف حسين وجميع النواب والعمداء ومنتسبي الجامعة، المغفور له بإذن الله الطالب محمد مصطفى الطالب بالمستوى الثانى لمجال طب الأسنان.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفي سياق أخر - عثرت الجهات الأمنية بجنوب سيناء، اليوم الجمعة،على جثة طالب طب اسنان بفرع جامعة الملك سلمان بمدينة طور سيناء بعد بلاغ بتغيبه منذ 4 أيام - تلقت غرفة عمليات جنوب سيناء، بلاغًا يفيد العثور على جثة شاب يدعى محمد مصطفي ابو العينين، طالب بالفرقة الثانية بكلية طب أسنان جامعة الملك سلمان، بمنطقة الفيروز بين الفيروز ومنطقة حمام موسي.



وعلى الفور تحركت الجهات الأمنية لموقع الجثة، وجرى معاينة الجثة، وتحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وقالت مصادر وزملاء الطالب إنه بعث برسالة له عقب الانتهاء من الامتحانات وكان في حالة نفسية سيئة .



وقد ظلت الجهات الامنية تبحث في جميع احياء طور سيناء والمناطق الجبلية عن الطالب المتغيب إلي إن تم العثور علي جثته في منطقة صحراوية وبجانبه جرعة كبيرة من الحبوب المهدئة .

وتم نقل الجثة لمستشفى الزهراء بطور سيناء واستدعاء الطب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة.