مغامرة سياحية لسفير كوريا الجنوبية وقرينته بمدينة دهب

قام «كيم يونج هيون» سفير كوريا الجنوبية بمصر، وقرينته، ووفد من السفارة الكورية في مصر، زيارة لمدينة دهب بجنوب سيناء، بمغامرة سياحية بمدينة دهب خلال زيارته للمدينة، بصحبة اللواء خالد متولى، المحافظ للعلاقات الدولي، واللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة دهب.

وحرص سفير كوريا الجنوبية، على القيام بمغامرة غطس بمنطقة البلوهول، للاستمتاع بمشاهدة الشعاب المرجانية، والكائنات البحرية الفريدة التي تعد من أهم ما يميز مدينة دهب، إضافة إلى القيام برحلة سفاري تسلق خلالها أعلى قمة جبلية بالمدينة.

قال اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين، رئيس المدينة، إن السفير «كيم يونج هيون» أبدى اعجابه الشديد بطبيعة المدينة، والمقومات السياحية المتعددة والفريدة التي تتميز بها، وأصر على القيام برحة غطس بمنطقة البلوهول للاستمتاع بالتجربة، ومشاهدة الحياة البحرية التي الفريدة التي كثيرًا ما سمع عنها من قبل رواد المدينة من حول العالم، مؤكدًا أنه عقب الانتهاء من رحلة الغطس قال إن منطقة البلوهول أنسب مكان في العالم للرياضة المائية، والمغامرات البحرية.

أن سفير كوريا الجنوبية قام خلال تواجده بالمدينة بمغامرة تسلق الجبل، لمشاهدة الطبيعة الخلابة للمنطقة من أعلى قمة جبلية بها، إضافة إلى القيام بجولة بالممشى السياحي، للتعرف على معالم المدينة السياحية، لتنشيط السياحة لهذه المدينة العالمية.

وأكد أنه أشاد بالمقومات السياحية للمدينة، وموقعها الجغرافي المتميز ومناخها الفريد، مؤكدًا أن المدينة تجتمع فيها كافة المقومات السياحية التي تشبع لدى زائريها رغبات المغامرة والاسترخاء، مشيرًا إلى انها مدينة سياحية فريدة ونادرة من نوعها.

وأضاف أن سفير كوريا الجنوبية، أبدى إعجابه الشديد بطبيعة مواطني المدينة، ولقبهم بأنهم ودودين وكرماء، ولديهم قدرة عالية على الترحيب بالسائحين، مما يجعلهم يرتبطون بهم، ويعودوا للمدينة مرة أخرى.

وكان قد التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة وقرينته، والوفد المرافق له لبحث تعزيز آليات التعاون المشترك بين محافظة جنوب سيناء وكوريا الجنوبية، وزيادة الحركة السياحية الوافدة من كوريا الجنوبية إلى المنتجعات السياحية بالمحافظة.