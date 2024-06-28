حسين الشحات يتوج بجائزة الأفضل في مباراة الأهلي وفاركو

الدوري المصري الممتاز

استطاع حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، الحصول على جائزة أفضل لاعب بمباراة الأحمر ضد فاركو، والتي انتهت بهدفين مقابل هدف في مباراة الفريقين، اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يهزم فاركو بثنائية حسين الشحات في الدوري الممتاز

وحقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في مباراة الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف تقدم الأهلي في شباك فاركو اللاعب حسين الشحات فى الدقيقة 38 من أحداث المنعطف الأول، فيما تمكن تعزيز هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 56.

واستطاع اللاعب جيفرسون إنكادا تسجيل الهدف الأول لفاركو في مرمى الأهلي في الدقيقة 59 ليقلص الفارق لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الأحمر.

تشكيل الأهلي..

حراسة المرمى: الشناوي



خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد

خط الوسط: إمام عاشور، أكرم توفيق، مروان عطية

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، حسين الشحات

تشكيل فاركو..

حراسة المرمى: شيكا

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – رامي صبري – ياسين سيد - أحمد عوض – عزمي غومة.

خط الوسط: أحمد فؤاد – محمود عماد - أحمد محمد.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو جمال.