225 درجة تنسيق التقديم في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية تنسيق التقديم فيها للعام الدراسي المقبل 2024-2025 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

ويبلغ الحد الأدنى لتنسيق التقديم في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية 225 درجة في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

وتفتح مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، التي تتخصص في اتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باب التقديم للعام الدراسي الجديد 2024-2025 في شهر يوليو المقبل.

فروع مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

وتتوزع فروع مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية على 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والسويس، والمنيا، والدقهلية، والوادي الجديد، وسوهاج، ودمياط، والشرقية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والغربية.

وتؤهل الدراسة في مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية الطالب لاستكمال الدراسة الجامعية عقب الحصول على شهادة الدبلوم في كليتي حاسبات ومعلومات و هندسه بأقسام اتصالات وشبكات وكهرباء.

مناهج مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

يدرس الطالب في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية العلوم والمواد الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، والدراسات الاجتماعية، والاقتصاد، والتربية الرياضية.

كما يدرس الطالب في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية المواد الفنية لتخصصي اتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك محاضرات تنمية المهارات الشخصية لبناء شخصية الطالب وتقويم سلوكياته وتطوير مهاراته الاجتماعية.

وتوضع مناهج مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية وفق المعايير العالمية لمنهجية الجدارات، التي تضمن اكتساب الخريج للمهارات والمعارف والسلوكيات، التي يحتاجها سوق العمل المحلى والدولي.

وتبلغ مدة الدراسة في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية ثلاث سنوات، يمنح الطالب بعدها شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

شروط التقديم في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

يشترط القبول في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الإعدادية العامة بحد أدنى 225 درجة.

ويشترط للتقديم في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر من العام الدراسي عن 18 عامًا.

كما يشترط للتقديم في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية أن يكون الطالب المتقدم لائقاً طبياً، وأن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.

ويتطلب للتقديم في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية.