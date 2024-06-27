ننشر تنسيق التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تنسيق التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2024-2025.

وتتيح مدارس التكنولوجيا التطبيقية التقديم أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

وتفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد خلال شهر يوليو المقبل.

وأنشئت مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالـشـراكة بـيـن وزارة التربـيـة والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل المحلي والدولي.

وتعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية حكومية نموذجية للتعليم الفـنـي تخضع لمجانية التعليم، وتعمل على تطبيـق المـعاييـر الدولية في طـرق التدريس.

كما تعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذجًا متطورًا من التعليم الفني تطبق المعايير الدولية في عمليه التدريس والتدريب داخل هذه المدارس.

وتتميز مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوجود شريك خاص مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بالمنظومة التعليمية الفنية داخل مصر.

تنسيق التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وتتكون المناهج الدراسية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 تتكون المناهج من 3 محاور أساسية وهم:

• العلوم الأساسية والثقافية.

• العلوم الفنية في مجال التخصص.

• التدريب العملي.

مسارات أمام خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وجود ثلاثة مسارات أمام خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف المحافظات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتميزون بالحصول على التدريب العملي الذي يؤهلهم لسوق العمل.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى زيادة الإقبال على مدارس التكنولوجيا التطبيقية من الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي: الالتحاق بسوق العمل مباشرة، أو الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، والمعاهد الفنية، أو الالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.



