شاب يستولى على 90 ألف جنيه من سائق توك توك ويقتله ويدفنه بالفيوم

ويقتله ويدفنه

شهدت قرية فيديمين التابعة لمركز سنورس بالفيوم، واقعة مأسوية، اليوم الجمعة، بعد العثور على جثة سائق توك توك بعد تغيبه 11 يوما في أرض زراعية بدائرة مركز شرطة سنهور، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا بتغيب ربيع. ا 27 سنة و قيام أسرته بتحرير محضر بتغيبه عن المنزل، وبعد مرور 11 يوما توصلت اجهزة المباحث الى أن أصابع الاتهام تشير على شخص يدعى"إسلام. ج . م"25 سنه"من قرية فيديمين دائرة المركز،وانه مرتكب الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج سائق التوك توك بعد قيامه بشرائه منه بمبلغ 90 ألف جنيها من أجل سرقة المبلغ المالي منه، وبعد وصوله اعتدى عليه في أرض فضاء على أطراف القرية، وقتله وتخلص منه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ودفنه في أرض زراعية مجاورة للحيز العمراني، وفر هاربًا ليضع المبلغ المالي بحسابه في البنك.

تفاصيل الحادث..

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم أخطارا بتغيب سائق توك توك، منذ 11 يوما بفيديمين التابعة لمركز شرطة سنهور، وتحرر المحضر الازم بالواقعة.

وبتقنين الإجراءات وتتبع خط سير المجني عليه، تبين أن شخص يدعى «إسلام.ج.م 25 سنة» عاطل هو مرتكب الحادث وتمكن فريق من رجال مباحث قسم شرطة سنهور من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. وإنه كان يمر بضائقة مالية وقرر سرقة الــ«توك توك» وثمنه من البائع والتخلص من قائده، وأرشد عن مكان دفن جثة سايق الــ"توك توك" .

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.