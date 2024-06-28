تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدًا السبت، محاكمة المتهمين في واقعة خطف شاب من داخل مطعم لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بشارع كورنيش النيل، لسماع شهود الإثبات.

غدًا ..محاكمة المتهمين في واقعة خطف شاب من داخل مطعم بالجيزة

كشفت التحقيقات في القضية رقم 18673 لسنة 2023 اختطاف المتهمين المجني عليه على يد المتهم "س. إ" وآخرين

وقال المجني عليه خلال التحقيقات: "اللي حصل إني أعرف (س. إ) من حوالي 16 سنة، كانت بتربطني بيه علاقة عمل وجيرة، وكان فيه بينا شغل كتير من زمان في مجال المقاولات، وكان هو شغال في تقسيط الأجهزة الإلكترونية، وبياخد نسب من الشغل ده".

وتابع: “كنت بشتغل معاه وبديله مبالغ مالية، وهو كان بيطلعلي منها صافي ربح، وده بقى على حسب الاتفاق اللى ما بينا، وفي شهر 2022/12 عرفني على واحد اسمه (س.س) وخلاني أثق فيه في إني هعرف استثمر معاه فلوسي”.

وأضاف: “لما اتعرفت عليه طلب منى مبلغ مالي خمسة ملايين وتسعمائة ألف، مقابل إنه يشغلها في مول تجاري في الشيخ زايد، ويشتري فيلا في كومبوند يعيد بيعها تاني في مقابل ربح ثابت وقدره 150 ألفًا، وبعدها بشهر فعلًا طلعلی صافي الربح ده، وقالي لو عايز أعملك مصلحة تانية من محل تجارى وتجارة في فيلا في نفس الكومبوند المكسب بتاعها هيبقی زیادة، بس هيتأخر شویة، وساعتها هو عرض عليا أصل المبلغ وقدره 5900000، وأنا رفضت عشان أقبل بالعرض التاني، وآخد الربح بتاع الفلوس دي”.

النطق بالحكم على إنجي حمادة وكروان مشاكل بسبب فيديو المطبخ

تنظر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، غداالسبت، جلسة الحكم علي إنجي حمادة وكروان مشاكل بسبب فيديو المطبخ، وحضرت إنجي حمادة جلسة السابقة بالمحكمة بينما تغيب كروان مشاكل.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى “سماح. ح” الشهيرة بـ إنجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل.

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على إنجي حمادة التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة شاب يدعى كروان مشاكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.

حبس المتهمين بإنهاء حياة شخص بطلق ناري في الخانكة

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهمين بإنهاء حياة شخص بطلق ناري بدائرة مركز شرطة الخانكة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بإنهاء حياة شخص بطلق ناري بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ بمقتل شخص بطلق ناري بدائرة المركز.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، مقتل شخص بطلق ناري على يد 4 متهمين إثر نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بسبب خلافات مالية بينهما، وأطلق أحد المتهمين عيار ناري صوب المجني عليه؛ مما أدى سقوطه جثة هامدة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب احمد طلعت عدس والنقيب زياد حسن معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين، والسلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.