ماذا تقول اللائحة بشأن حريق استاد الإسكندرية بمباراة بيراميدز وسموحة

نشبت حريق في غرفة التحكم بستاد الإسكندرية خلال مباراة بيراميدز وسموحة في الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، فيما ينص بند اللائحة على إعادة المباراة في وقت لاحق.



وأخطر محمد سلامة حكم مباراة سموحة وبيراميدز مراقب المباراة بأنه سيقوم بإلغاء اللقاء حال استمرار التوقف أكثر من ٢٠ دقيقة،

ماذا تقول اللائحة بعد حريق غرفة التحكم خلال مباراة بيراميدز وسموحة



وتوقفت مباراة بيراميدز وسموحة منذ قليل بعد اندلاع حريق بـ استاد الإسكندرية، حيث ملأ الدخان أجواء الملعب، واشتعلت النيران بكابلات المقصورة الرئيسية للملعب.

وانطفأت الإنارة بأغلب جوانب الاستاد وأصبحت غير كافية لإدارة المباراة.