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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الدوري المصري الممتاز

شاهد.. اشتعال النيران في استاد الاسكندرية خلال مباراة بيراميدز وسموحة

بيراميدز وسموحة
بيراميدز وسموحة

مرت خمس دقائق من أحداق الشوط الثاني بمباراة بيراميدز وسموحة، وشهدت مجريات اللقاء اندلاع حريق ضخم باستاد الإسكندرية، فيما اشتعلت النيران بكابلات المقصورة الرئيسية للملعب.


وتعادل فريق سموحة وبيراميدز بهدف لكل فريق بالشوط الأول من مباراة الفريقين على استاد الإسكندرية، في إطار لقاءات الجولة 28 من بطولة الدوري المصري.

ويتصدر بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز والتي يحتلها برصيد 62 نقطة وبفارق 17 نقطة عن الأهلي أقرب منافسيه على حصد اللقب، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة.  

 

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