شاهد.. اشتعال النيران في استاد الاسكندرية خلال مباراة بيراميدز وسموحة

الدوري المصري الممتاز

مرت خمس دقائق من أحداق الشوط الثاني بمباراة بيراميدز وسموحة، وشهدت مجريات اللقاء اندلاع حريق ضخم باستاد الإسكندرية، فيما اشتعلت النيران بكابلات المقصورة الرئيسية للملعب.



وتعادل فريق سموحة وبيراميدز بهدف لكل فريق بالشوط الأول من مباراة الفريقين على استاد الإسكندرية، في إطار لقاءات الجولة 28 من بطولة الدوري المصري.

ويتصدر بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز والتي يحتلها برصيد 62 نقطة وبفارق 17 نقطة عن الأهلي أقرب منافسيه على حصد اللقب، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة.