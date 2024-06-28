إيران: تمديد فترة التصويت للانتخابات الرئاسية الـ 14 ساعتين إضافيتين

أعلن المتحدث الرسمي باسم مقر لجنة الانتخابات في إيران اليوم الجمعة تمديد فترة التصويت في جميع مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية لمدة ساعتين اضافيتين حتى الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن المتحدث قوله في تصريحات: "وفق بيان رقم 23 لمقر الانتخابات، وبفضل مشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، وبناءً على التقارير الواردة من كافة أنحاء البلاد، وبالنظر إلى اتفاق مع وزير الداخلية، سيتم تمديد فترة التصويت في جميع الفروع لمدة ساعتين اي حتى الساعة00ر20(بالتوقيت المحلي) .

يذكر ان الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الرابعة عشرة بدأت صباح اليوم الجمعة في الساعة الثامنة تماما حتى المهلة الاولية في الساعة السادسة مساء والآن تستمر حتى الساعة الثامنة مساء مع امكانية تمديدها حتى الساعات المتأخرة من الليل.